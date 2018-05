Milan | Gattuso | Finale Mondiale Bonucci | Voglio la svolta

Milan - Gattuso : 'La Coppa Italia vale quanto il Mondiale'. Bonucci : 'Venderemo cara la pelle' : Per noi la Coppa Italia vale come la Coppa del mondo'. Ecco Bonucci, a seguire: 'Vorrei giocare una grande partita e portare la Coppa a casa, abbraccerò Gigi ma anche tutti gli altri compagni. Sono ...

Milan - Gattuso : 'Domani per noi è una finale di coppa del Mondo. Biglia ha fatto qualcosa di straordinario'LIVE : SULLE VITTORIE DA GIOCATORE - 'Ma è un mondo totalmente diverso, da giocatore ero un pazzo scatenato. Facevo cose strane, ero molto scaramantico. Oggi è un qualcosa di diverso, sento una pressione ...

Milan - Gattuso : 'Domani per noi è una finale di coppa del Mondo'LIVE : SULLE VITTORIE DA GIOCATORE - 'Ma è un mondo totalmente diverso, da giocatore ero un pazzo scatenato. Facevo cose strane, ero molto scaramantico. Oggi è un qualcosa di diverso, sento una pressione ...

Juventus-Milan - Allegri : 'Gattuso? Spero si arrabbi' : ROMA - Massimiliano Allegri per il quarto anno consecutivo è in finale di Coppa Italia: quella di domani sera sarà la rivincita dell'edizione 2016, vinta contro il Milan grazie a un gol nei ...

Milan - i convocati di Gattuso per la finale di Coppa Italia : c'è Biglia : MilanO - Al termine dell'allenamento di rifinitura a Milanello , l'allenatore del Milan Rino Gattuso ha diramato l'elenco dei 25 giocatori convocati per la finale di Tim Cup contro la Juventus , in ...

Calhanoglu : 'Gattuso mi ha cambiato - Montella non mi lasciava libero. Stemma del Milan? Non lo bacio - ma...' : Da oggetto misterioso a valore aggiunto: Hakan Calhanoglu si è preso il Milan e ora non vuole più fermarsi. Il centrocampista turco ha concesso una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport , nella quale parla a tutto campo, dal suo momento all'arrivo di Gattuso. LE TRE PAROLE PIU' USATE IN CAMPO - 'Caz..., pasa, tira'. PRIMO TITOLO - 'Può essere il primo titolo in carriera, ...

Milan - Biglia si allena e può essere convocato. Gattuso - solito dubbio in attacco : MilanO - Per una volta l'elemento più importante alla vigilia di una partita potrebbe essere un giocatore che difficilmente andrà in campo. E' il caso di Lucas Biglia che, nelle parole e nei fatti di ...

Milan - Gattuso : “pronti per la finale di Coppa Italia con la Juve” : “Mercoledì la Juventus sarà favorita, ma è pur sempre una finale e nelle finali non sempre le squadre più forti vincono. Noi siamo pronti, anche oggi ho visto una squadra con una mente più libera, che ha giocato fin dai primi minuti con grande brillantezza”. Nel dopo-partita di Milan-Verona, il tecnico dei rossoneri Rino Gattuso, intervistato da Premium Sport, parla già della finale di Coppa Italia di mercoledì prossimo, contro la ...

Milan-Hellas Verona - Gattuso : 'Con la Juve servirà la partita perfetta' : ... le parole di Rino Gattuso a Sky Sport . Campionato sì, ma anche la finale di Coppa Italia mercoledì prossimo contro la Juventus: "Chi non la vorrebbe vincere… Dobbiamo avere la consapevolezza che ...

Milan - Gattuso : 'Ora pronti per la finale di Coppa Italia' : Nel dopo-partita di Milan-Verona, il tecnico dei rossoneri Rino Gattuso, intervistato da Premium Sport, parla già della finale di Coppa Italia di mercoledì prossimo, contro la Juventus. ' In questi ...

Milan - Gattuso : 'Juve più forte di noi - ma non sempre vince il migliore. Tra Cutrone e Kalinic...' : Gennaro Gattuso , allenatore del Milan , parla a Premium Sport dopo la vittoria sul Verona: 'Il diretto è un amico, spende belle parole perché è un amico. C'è la consapevolezza che giochiamo contro una squadra, che ha mentalità. Oggi buona prestazione, ma ...

Il Milan di Gattuso spinge l’Hellas in B : A segno Calhanoglu, Cutrone, Abate, Lee e Borini nel primo anticipo della giornata 36 in Serie A. Il Milan di

Il Milan non sbaglia - successo che mantiene la squadra di Gattuso in corsa per l’Europa League : Verona ko ed ufficialmente in B [FOTO] : 1/18 Spada/LaPresse ...

Milan - Abbiati : 'Vincere a tutti i costi - anche giocando male. Belotti campione - Gattuso e Mirabelli...' : Christian Abbiati , team manager del Milan , parla a Premium Sport prima del match con il Verona: 'Non pensiamo all'ultima prestazione a San Siro con il Benevento, oggi dobbiamo vincere a tutti i costi, anche giocando male, perché vorrebbe dire raggiungere il ...