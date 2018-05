Migranti | 17 sopravvissuti a naufragio fanno ricorso alla Cedu contro l’Italia

Pozzallo - arrivati 72 Migranti : 30 sopravvissuti al naufragio : arrivati al porto di Pozzallo 72 migranti a bordo della nave Aquarius. 30 di loro sono sopravvissuti al naufragio al largo della Libia.

Migranti : naufragio con 21 morti - sopravvissuti attesi a Pozzallo : Palermo, 6 mar. (AdnKronos) – E’ attesa per questa mattina al porto di Pozzallo la nave con a bordo i sopravvissuti del naufragio in cui sono morte 21 persone, compresa una donna in gravidanza, a 55 miglia dalle coste libiche. A riferire dell’ennesimo naufragio sono stati i trenta sopravvissuti al personale a bordo di nave Aquarius, noleggiata da Sos Mediterranee e gestita in partnership con Medici senza frontiere. Un giovane ...

Migranti : naufragio con 21 morti - sopravvissuti attesi a Pozzallo : Palermo, 6 mar. (AdnKronos) - E' attesa per questa mattina al porto di Pozzallo la nave con a bordo i sopravvissuti del naufragio in cui sono morte 21 persone, compresa una donna in gravidanza, a 55 miglia dalle coste libiche. A riferire dell'ennesimo naufragio sono stati i trenta sopravvissuti al p

Migranti : naufragio con 21 morti - sopravvissuti attesi a Pozzallo : Palermo, 6 mar. , AdnKronos, E' attesa per questa mattina al porto di Pozzallo la nave con a bordo i sopravvissuti del naufragio in cui sono morte 21 persone, compresa una donna in gravidanza, a 55 ...

Migranti : naufragio con 21 morti - sopravvissuti attesi a Pozzallo : Palermo, 6 mar. (AdnKronos) – E’ attesa per questa mattina al porto di Pozzallo la nave con a bordo i sopravvissuti del naufragio in cui sono morte 21 persone, compresa una donna in gravidanza, a 55 miglia dalle coste libiche. A riferire dell’ennesimo naufragio sono stati i trenta sopravvissuti al personale a bordo di nave Aquarius, noleggiata da Sos Mediterranee e gestita in partnership con Medici senza frontiere. Un giovane ...

Migranti - nuovo naufragio al largo della Libia. I sopravvissuti 'Almeno 21 morti' : E il comportamento dei guardiacoste libici rende ancora più pericoloso il tratto di mare più rischioso al mondo'. La Aquarius con i suoi 72 superstiti a bordo sta ora facendo rotta verso la Siciia. ...

Migranti - nuovo naufragio al largo della Libia. I sopravvissuti : "Almeno 21 morti" : Settantadue persone sono state salvate e ora stanno facendo rotta verso la Sicilia a bordo della nave Aquarius di Sos Mediterranee. Nessuna notizia di un altro...