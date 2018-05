Microsoft lancia nuovi spot YouTube per il Surface Pro

Microsoft lancia programma AI for Accessibility : Roma, 7 mag. , askanews, Microsoft ha annunciato oggi il progetto 'AI for Accessibility ', un nuovo programma quinquennale da 25 milioni di dollari destinato a valorizzare le possibilità offerte dall'...

Foobar2000 lanciato ufficialmente sul Microsoft Store di Windows 10 : Foobar2000 è il nome dell’ennesimo programma WIN32 che, attraverso la conversione in UWP di Desktop Bridge, viene reso disponibile al download sul Microsoft Store. Per chi non lo conoscesse, Foobar2000 è uno storico quanto famoso lettore multimediale sviluppato a partire dal lontano 2002 da Peter Pawlowski, un developer indipendente che ha realizzato successivamente anche un’app per smartphone e, nello specifico, per Android e ...