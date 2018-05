“Mi vogliono uccidere” Telefona disperata | ma la polizia non le crede Poi il dramma

caffeinamagazine

(Di martedì 8 maggio 2018) Viveva con il terrore che da un momento all’altro le potesse succedere qualcosa di brutto, spaventata dalle minacce che l’ex fidanzato continuava a rivolgerle, sempre più inquietanti. Ma nessuno le dava retta, nemmeno le forze dell’ordine alle quali avevato più volte per chiedere aiuto e protezione. Tutti convinti che esagerasse, che fosse paranoica. Al punto che un’agente le aveva detto al telefono, dopo l’ennesima chiamata: “La smetta di infastidirci. Siamo anche già stati a casa sua. Torneremo soltanto per recuperare il suo cadavere”. Una provocazione maleducata e inopportuna, che purtroppo si è rivelata unatica profezia. Yana Savchuk, 36 anni, è infatti stata uccisa da Andrey Bochkov, al quale era stata in passato legata, soltanto 40 minuti dopo l’ennesimo tentativo di avvisare le forze dell’ordine ...