Mi ritiro | poi ritorno e vinco | Anastasija Sevastova

Anni fa era un attore (italiano) famoso. Chi lo riconosce? Oggi - a distanza di molto tempo - lo ritroviamo così. Non se l’è passata bene : prima il trapianto di fegato - quindi il ritiro dalle scene. E poi una nuova vita : Sessantasette. Sessantasette candeline a maggio 2018. Come passa il tempo! E dire che ce lo ricordiamo ragazzo quando è esploso negli Anni Ottanta. Un attore e cabarettista italiano che è impossibile aver dimenticato, tanti sono i film che ha interpretato nel giro di un ventennio. Milanese, classe 1951, ha raggiunto la popolarità per ruoli comici, ma pochi sanno che lui, figlio di una sarta e di un direttore di palcoscenico teatrale, ha ...