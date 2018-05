Meteo | altro che primavera Nuvole e temporali in tutta Italia almeno fino a giovedì

huffingtonpost

(Di martedì 8 maggio 2018) Quella appena iniziata sarà una settimana all'insegna della pioggia. Rovesci esaranno una costante un po' in, specie sui rilievi, in Sardegna, al nord e sulla costa tirrenica.Questo non significa che pioverà 24 ore su 24, anzi. Non mancheranno anche delle belle parentesi soleggiate. Ma il maltempo sarà sempre in agguato, anche con forti grandinate o nubifragi, come già accaduto in diverse grandi città, Roma e Torino in testa.Tanto che per domani la Protezione ha già diramato l'allertagialla in ben 10 regioni: Lombardia, Basilicata, Calabria, Lazio, Molise, Toscana, Puglia, Umbria, Piemonte e AbruzzoUna situazione che al nordpotrebbe protrarsi anche nel weekend, a causa dell'avvicinamento di una perturbazione atlantica. Se il clima sarà più che autunnale che primaverile, le temperature ...