Met Gala 2018 | le star dello showbiz tra alta moda e religione

Met Gala 2018 : le coppie che hanno fatto il loro debutto ufficiale : Finalmente! The post Met Gala 2018: le coppie che hanno fatto il loro debutto ufficiale appeared first on News Mtv Italia.

Al Met Gala 2018 sfilano anche due principesse : Non solo Rihanna, Katy Perry o Sarah Jessica Parker. Al Met Ball 2018 non è mancato nemmeno un tocco regale. Ci hanno pensato Beatrice di York e Charlotte Casiraghi. La 29enne, nipote della regina Elisabetta II, ha scelto un abito viola (il tema di quest’anno ruotava intorno al rapporto tra moda e religione cattolica) e ha salito i gradini del Metropolitan Museum di New York da sola. LEGGI ancheMet Gala 2018: look beauty dal red carpet In ...

Da Rihanna a Rita Ora - sacro e profano al Met Gala : Il rapporto tra moda e cattolicesimo ha ispirato il red carpet newyorkese che ogni anno celebra la moda e la storia del costume e raccoglie fondi per il New York Costume Institute del Metropolitan ...

Le foto del Met Gala - meglio degli Oscar : È la festa di moda dell'anno e quest'anno il tema erano gli abiti del Vaticano, con veli da Madonna, aureole ovunque e Rihanna vestita da papa The post Le foto del Met Gala, meglio degli Oscar appeared first on Il Post.

Met Gala : ecco il gesto tenero di Shawn Mendes verso Hailey Baldwin che ti sei perso sul red carpet : Attimi di dolcezza sul red carpet The post Met Gala: ecco il gesto tenero di Shawn Mendes verso Hailey Baldwin che ti sei perso sul red carpet appeared first on News Mtv Italia.

Met Gala 2018 - tutte le coppie sul red carpet (e una proposta di matrimonio) : Non si vedevano in coppia da un po’, Irina Shayk e Bradley Cooper, ma per il Met Ball 2018 hanno fatto un’eccezione. In oro lei, in smoking lui, la modella e l’attore sono stati tra i più fotografati sul red carpet, complice (anche) quel non lasciarsi (quasi) mai la mano. Il debutto era stato proprio a un Met Gala, nel 2016, e da quel momento molte cose sono cambiate. Un fidanzamento (si vocifera che si siano anche sposati in ...

Met Gala 2018 : look beauty dal red carpet : Sacro e profano a confronto. La moda, quest’anno, non si è risparmiata, scegliendo per l’edizione 2018 del Met Gala, il tradizionale appuntamento che ormai da 70 anni celebra l’apertura della mostra dedicata alla moda al Met di New York, le contaminazioni tra il mondo della moda e religione cattolica. LEGGI ANCHEMet Ball 2018: chi ha vestito ch Fashion and the Catholic Imagination è infatti il tema dell’esposizione di quest’anno che ha ispirato ...

Come vedere il Met Gala 2018 in diretta tv e streaming : In Italia non resta che lo streaming e non uno qualunque: Vogue US , infatti, farà un Live su Instagram.

Come vedere il Met Gala 2018 in diretta tv e streaming : Tra poco a New York, la più grande festa della moda dell’anno. Al Costume Institute del Metropolitan Museum, infatti, si sta per dare il via al Met Gala, vernissage glamour della prossima grande mostra di moda del museo, quest’anno dedicata all’immaginario della cultura cattolica (col titolo Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination). Sul red carpet, a partire dalla nostra una di notte, sfileranno le più grandi ...

Che cos’è il Met Gala di New York : origini - storia - personaggi : Sempre più al centro dell’interesse mondiale, il Met Gala, noto anche come Met Ball o Costume Institute Gala, è un grande party celebrativo della moda e della storia del costume attraverso i suoi grandi temi e icone nato come vernissage dell’annuale mostra a tema fashion del Metropolitan Museum di New York. Da questo punto di vista, come cocktail party dall’importante importante risvolto charity a sostegno delle attività del ...

Maddie Ziegler : ecco perché non la vedrai al Met Gala 2018 : Peccato! The post Maddie Ziegler: ecco perché non la vedrai al Met Gala 2018 appeared first on News Mtv Italia.

Met Gala 2018 : come vedere il red carpet in streaming e tv - : Per quanto riguarda lo streaming, Vogue US darà l'opportunità di seguire le interviste ai protagonisti dell'evento grazie a Instagram Live e alle storie di Snapchat . Su Vogue Italia potrete invece ...

Tema - ospiti - abiti : cosa dovete sapere sul Met Gala 2018 : Tra gli invitati ogni anno il fior fiore di Hollywood e del fashion system oltre all'alta società e a esponenti del mondo dell'arte e della cultura. I biglietti per accedere all'evento costano circa ...