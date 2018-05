MET GALA 2018 I look delle star tra sacro e profano | Anna Trieste | Rihanna è San

Il sogno di Lili Reinhart : al MET GALA vestita H&M : Giovane, simpatica, genuina, espressiva, Lili Reinhart si fa amare subito e difatti i suoi followers su Instagram sono quasi a quota 8 milioni. Non male per una ragazza di 21 anni, star della serie Riverdale in onda su Netflix in USA e in Italia su Premium Stories in cui interpreta Betty Cooper. Lunedì 7 maggio ha debuttato sul red carpet dell’evento più atteso e glam dell’anno, che –come annunciato dal tema, Heavenly Bodies: Fashion and the ...

MET GALA 2018 - 30 gentleman per una prova di stile al limite : Ispirato dalla mostra a cui fa da vernissage, Heavenly Bodies, il Met Gala 2018 ha ‘costretto’ i suoi ospiti a misurarsi con un tema piuttosto inconsueto e di difficile declinazione: l’arte sacra o ispirata al sacro. Idee di partenza più immediate: i paramenti e i soggetti che animano da secoli trittici, affreschi, miniature, senza dimenticare temi più popolari come crocefissi, aureole, corone di spine ed ex voto. Tutte idee ...

Madonna al MET GALA è tornata a esibirsi dal vivo e ha cantato una nuova canzone : New album is coming? The post Madonna al Met Gala è tornata a esibirsi dal vivo e ha cantato una nuova canzone appeared first on News Mtv Italia.

MET GALA 2018 / I look delle star tra sacro e profano : Beyoncé assente ma protagonista - i meme su Tom Brady : Met Gala 2018, le star sul red carpet di New York: i migliori e i peggiori look della serata tra ostentazione, eccessi e splendidi abiti dedicati al Cattolicesimo.(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 16:32:00 GMT)

Kendall Jenner ha spinto via un suo collaboratore sul red carpet del MET Gala : Le rubava troppo la scena? The post Kendall Jenner ha spinto via un suo collaboratore sul red carpet del Met Gala appeared first on News Mtv Italia.

Shawn Mendes e Hailey Baldwin al MET GALA 2018 - coming out definivo per la neo-coppia? (foto) : Shawn Mendes e Hailey Baldwin al Met Gala 2018, la prima uscita insieme dopo i rumors sul loro fidanzamento. Ieri sera tra tutte le stelle presenti al Met Gala, anche la neo-coppia formata dal cantante idolo dei teenager Shawn Mendes e dalla modella Hailey Baldwin. Da alcune settimana si vociferava sul web su un loro possibile flirt, e lunedì 7 maggio è arrivata la conferma dal red carpet dei Met Gala 2018 al Metropolitan Museum of Art di New ...

MET GALA 2018 : Blake Lively - per Internet è lei la meglio vestita : DIAMO A LEI LE REDINI DEL MONDO INTERO #MetGala #BlakeLively pic.twitter.com/1VlLo376aC " Sara Screpanti , @Sarascrep23, 8 maggio 2018 #BlakeLively con questo vestito HA VINTO TUTTO NELLA VITA. #...

MET GALA 2018 : il ritorno «mistico» di Madonna : Il coro di contralti canta e le canne dell’organo vibrano mentre Madonna scende le scale della Sala Grande del Metropolitan Museum of Art di New York. Una tunica monastica che ricorda quella di Guglielmo da Baskerville le cinge la vita mentre i capelli, raccolti da due treccine bionde, sembrano unirsi in un’aura di santità ed eleganza, di misticismo e terrore. Canta Like a Prayer e tutt’intorno a lei le stelle del Met Gala, con ...

Scarlett Johansson al MET GALA in Marchesa (dopo lo scandalo Weinstein) : In seguito alle accuse mosse contro Harvey Weinstein lo scorso ottobre, anche Georgina Chapman, ormai ex moglie del produttore americano, era stata investita dallo scandalo. La co-fondatrice e direttrice creativa della griffe Marchesa infatti, in poche settimane aveva visto cancellate alcune collaborazioni con la sua maison di moda, e si vociferava addirittura di una fuga di massa dei suoi dipendenti. LEGGI ANCHEMet Ball 2018: chi ha vestito ...

Nicki Minaj e Cardi B insieme in un selfie al MET GALA : pace fatta? : Speriamo! The post Nicki Minaj e Cardi B insieme in un selfie al Met Gala: pace fatta? appeared first on News Mtv Italia.

MET GALA 2018 : Jennifer Lopez ha il taglio medio che tutte vorremmo : Solo una settimana fa Jennifer Lopez ai 2018 Billboard Latin Music Award ha sfoggiato capelli in stile Raperonzolo, lunghezze chilometriche, grazie alle extension, trucchetto molto diffuso tra le star per cambiare in poche ore. LEGGI ANCHEAnceh Beyoncé come Raperonzolo LEGGI ANCHECapelli chilometrici, istruzioni per l'uso Adesso al Met Gala 2018 la «forever girl» sfoggia un taglio medio, decretando il lob a taglio tra i più hot per l’estate alle ...

Le bellissime del MET GALA 2018 : Rihanna come una moderna papessa. Rosie Huntington-Whiteley nei panni di un angelo. Kate Bosworth e Kate Upton, come Madonne rinascimentali; Bella Hadid e Solange Knowles la loro rivisitazione nel neo-misticismo da Matrix. Zendaya, una splendida Giovanna d’Arco. Il trend al Met Gala 2018 è quello di accettare la sfida offerta da un dress code ispirato alla mostra Heavenly Bodies e spesso il risultato lascia senza parole. Anche quando ...

God is a woman è il nuovo singolo di Ariana Grande? Dalla Cappella Sistina al MET GALA agli indizi sull’uscita dell’album : God is a woman potrebbe essere il nuovo singolo di Ariana Grande: le ipotesi dei fan della cantante sulla scelta del prossimo brano in arrivo nelle radio per anticipare il quarto album in studio sono state avallate da una serie di indizi nelle ultime ore. Nel giorno della sua partecipazione al Met Gala 2018 con cui ha attirato l'attenzione indossando un abito ispirato all'affresco di Michelangelo nella Cappella Sistina, Ariana Grande ha ...