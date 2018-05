mestruazioni donne africane startup igiene femminile

agi

(Di martedì 8 maggio 2018) Sarà capitato a tutte di trovarsi al lavoro o al ristorante, in facoltà o a casa, con un gran mal di pancia e leche arrivano all’improvviso. Un disastro, in Africa vissuto con ancora più ansia che in Europa, perché in gran parte del continente è un argomento tabù. Stanca di tutto questo una giovane donna ghanese, Nana Abena Fosua Gyamfi, fresca di College, ha pensato di fondare con una sua amica una start-up dal nome rassicurante: PlaySafe, che in italiano si traduce con un “vai sicuro!”. La startup ghanese PlaySafe mira a rendere i prodotti per l'igienepiù accessibili in tutta l'Africa e ha appena lanciato il suo primo servizio on line, un abbonamento per lo “starter kit per le”. Il servizio si chiama Pinkibox e consiste in tre proposte di ...