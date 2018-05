Messina | sgominata banda di cybercriminali | arresti e sequestri 2

meteoweb.eu

: Carabinieri di Messina: Eseguite 5 misure cautelari in carcere. Sgominata una banda di cyber criminali: truffati ba… - GiornaleLORA : Carabinieri di Messina: Eseguite 5 misure cautelari in carcere. Sgominata una banda di cyber criminali: truffati ba… - RobertoGueli : RT @TgrSicilia: Ultimissime di cronaca tra poco al Gr #TgrRai Sicilia delle 07,18 La gang delle #pec. Sgominata dai #carabinieri di #Messi… - enricodigiacomo : utelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Messina su richiesta dellaProcura della Repubblica peloritana, g… -

(Di martedì 8 maggio 2018) (AdnKronos) – Le investigazioni, in particolare, hanno dimostrato come gli indagati “fossero in grado di modificare, sui principali siti web istituzionali (Telemaco Infocamere, www.inipec.gov.it, www.registroimprese.it, etc..), gli indirizzi di posta elettronica certificata (p.e.c.) di alcuni tra i più noti istituti di credito nazionali ed esteri, sostituendoli con quelli di analoghe caselle di posta certificata, denominate in modo del tutto simile alle originali, appositamente attivate su provider specializzati e intestate a soggetti ignari o inesistenti”. Nel corso dell’inchiesta è stato accertato che, mediante tale espediente, i pirati informatici riuscivano, da un lato, ad interporsi tra i titolari dei conti correnti ‘on line” e i rispettivi istituti ‘ secondo una modalità di attacco cibernetico nota come M.I.T.M. (man in the middle) ...