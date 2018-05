Messina | inquirenti | cybercriminali agivano mentre erano agli arresti domiciliari

meteoweb.eu

: Un accordo tra ‘ndrangheta e mafia siciliana per “spartirsi” Abruzzo e Molise. Ne parla in una recente relazione al… - enricodigiacomo : Un accordo tra ‘ndrangheta e mafia siciliana per “spartirsi” Abruzzo e Molise. Ne parla in una recente relazione al… -

(Di martedì 8 maggio 2018) Palermo, 8 mag. (AdnKronos) – Attivavano presso i provider delle caselle di posta elettronica certificata (PEC) con indirizzi del tutto simili ‘ differenti magari solo per il dominio su cuiattivate ‘ a quelle effettivamente in uso ad alcuni istituti d credito. Ecco come funzionava il metodo utilizzato dai “”, come sono stati definiti d, arrestati all’alba di oggi dai Carabinieri del Comando provinciale di, guidati dal colonnello Jacopo Mannucci Benincasa. “Ad esempio è stata creata la mail fraudolenta ingdirect@pec.it al posto di quella ing.bank@legalmail.it oppure quella fraudolenta chebanca@pec.it al posto di chebanca.pec@legalmail.it. – spuegano gli investigatori – Queste caselle di posta certificataattivate, sempre via web, fornendo delle false identità, talvolta completamente ...