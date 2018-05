Messina | inquirenti | cybercriminali agivano mentre erano agli arresti domiciliari 2

meteoweb.eu

: Un accordo tra ‘ndrangheta e mafia siciliana per “spartirsi” Abruzzo e Molise. Ne parla in una recente relazione al… - enricodigiacomo : Un accordo tra ‘ndrangheta e mafia siciliana per “spartirsi” Abruzzo e Molise. Ne parla in una recente relazione al… -

(Di martedì 8 maggio 2018) (AdnKronos) – Qualora invece le disponibilità presenti sui conti correnti di cui si appropriavanodi lieve consistenza, provvedevano all’azzeramento del saldo del conto attraverso acquisti di merci su siti di e-commerce, facendosi poi recapitare i beni presso indirizzi di comodo nei comuni di residenza. Inoltre, al fine di rendere più credibile la loro truffa, i malfattori avevano creato anche profili facebook intestati alle identità fraudolente e, per renderle più credibili, inserivano foto, curriculum e falsi loghi per spacciarsi per impiegati degli istituto di credito.Gli elementi di prova raccolti “hanno evidenziato l’esistenza di un sodalizio criminale ben strutturato che aveva in programma un numero indeterminato di reati al cui vertice vi è Giuseppe Tricarico “che è il promotore organizzatore e dirigente del gruppo ed è coadiuvato dal fratello ...