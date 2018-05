Messina | inquirenti | cybercriminali agivano mentre erano agli arresti domiciliari | 2

Messina : inquirenti - così i cybercriminali truffavano le persone con false Pec - 2 - : AdnKronos, Le indagini hanno fatto luce sul sistema utilizzato anche per riciclare il denaro carpito alle vittime attraverso passaggi in vari conti correnti, bancari e postali, al fine di rendere più ...

(AdnKronos) – Le indagini hanno fatto luce sul sistema utilizzato anche per riciclare il denaro carpito alle vittime attraverso passaggi in vari conti correnti, bancari e postali, al fine di rendere più complesso seguire i flussi finanziari. Pertanto oltre alle misure cautelare personale è stato dato esecuzione anche al sequestro preventivo di ben 31 rapporti finanziari alcuni dei quali intestati direttamente agli indagati ed ai loro ...

Messina : inquirenti - cybercriminali agivano mentre erano agli arresti domiciliari : Palermo, 8 mag. (AdnKronos) – Attivavano presso i provider delle caselle di posta elettronica certificata (PEC) con indirizzi del tutto simili ‘ differenti magari solo per il dominio su cui erano attivate ‘ a quelle effettivamente in uso ad alcuni istituti d credito. Ecco come funzionava il metodo utilizzato dai “cybercriminali”, come sono stati definiti dagli inquirenti, arrestati all’alba di oggi dai ...