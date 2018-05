Messa in ricordo di Luigi De Filippo De Magistris | presto iniziativa in città per tutta

Pietro Marzotto : in fiera con gli operai - in auto con i sindacati. Il ricordo dei dipendenti. Lutto cittadino e Messa il 2 maggio : VICENZA «Il braccio di ferro sui nuovi orari di lavoro degli operai durò quarantotto ore filate. Il conte non voleva darci soddisfazione, voleva inserire un vincolo sulla produttività: alle 5 del ...

Morto Avicii - il commovente Messaggio di David Guetta su twitter e il ricordo del mondo della musica : La notizia della morte all'età di soli 28 anni di Avicii , all'anagrafe Tim Bergling , ha lasciato senza parole tantissimi fan del noto dj svedese. I suoi successi hanno riempito le discoteche di ...

Fabrizio Frizzi/ Dall'ultima proMessa al ricordo di Pippo Baudo : “Gli volevo bene come a un figlio” : Fabrizio Frizzi: quella promessa prima di morire e il retroscena sulle lacrime di Milly Carlucci a Ballando. Le ultime notizie sul conduttore morto il 26 marzo scorso(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 21:41:00 GMT)

Brasile - Lula si consegnerà dopo la Messa in ricordo della moglie : Potrebbe consegnarsi oggi l'ex presidente brasiliano Lula da Silva , ancora asseragliato nella sede del sindacato dei metallurgici alla periferia di San Paolo. Il leader del Partito dei lavoratori, ...

BRASILE - LULA NON SI CONSEGNA ALLA POLIZIA/ Lo farà dopo la Messa in ricordo della moglie - o solo lunedì? : BRASILE, LULA non si CONSEGNA ALLA POLIZIA: lo farà solo dopo la messa in ricordo della moglie. L’ex presidente verdeoro è ancora asserragliato nella sede dei sindacati dei lavoratori(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 11:36:00 GMT)

Salute : eMessa moneta da 2 euro in ricordo dei 60 anni del Ministero : L’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha emesso una moneta da 2 euro per ricordare i 60 anni dell’istituzione del Ministero della Salute. La moneta è stata disegnata dall’artista incisore Silvia Petrassi e coniata presso le officine della Zecca dello Stato: ha una tiratura di 10.000 pezzi per la versione “Fior di Conio” e di 5.000 pezzi per la versione “proof”. La raffigurazione comprende la ...

Susanna Messaggio/ Oggi ospite di Barbara D'Urso : il simpatico ricordo di Mike Bongiorno : Susanna Messaggio, Pomeriggio Cinque: la conduttrice ed ex valletta di Mike Bongiorno è ospite della puntata odierna del programma condotto da Barbara D'Urso. (Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 18:23:00 GMT)