Mercato Milan | c' è l’occasione inaspettata | può arrivare Dusan Tadic

CalcioMercato Milan - Donnarumma al Psg : ecco la cifra nelle casse dei rossoneri : Calciomercato Milan – Il Milan è al lavoro per preparare la finale di Coppa Italia contro la Juventus, l’obiettivo è conquistare un trofeo dopo una stagione non entusiasmante. Ma si pensa anche al futuro, in particolar modo da definire il futuro del portiere Donnarumma, nelle ultime ore importanti novità. L’Equipe in queste ore ha parlato di un incontro galeotto con i vertici del Psg, nello specifico, il d.s. parigino Antero avrebbe ...

Mercato Milan : i rossoneri sfidano il Napoli per un colpo da 80 milioni di euro : Il campionato di Serie A sta per volgere alla conclusione ma, a parte la lotta scudetto ormai praticamente archiviata, le battaglie per Champions League, europa League e la corsa per evitare la retrocessione sono ancora nel vivo. Infatti per quanto riguarda la massima competizione europea sono tre le squadre ancora in piena corsa: Roma, Lazio e Inter; per l’europa League invece sarà un duello serrato fino all’ultimo tra Milan, Atalanta e ...

Juventus-Milan - finale Coppa Italia : formazioni - calcioMercato - tv : Dalle probabili formazioni agli intrecci di calciomercato tra la Juve ed il Milan, passando per la guida tv e streaming per assistere al match, ecco lo speciale di calciomercato.it dedicato alla ...

Juventus-Milan - non solo la Coppa Italia : blitz anche di calcioMercato - si pensa ad una maxi-operazione - ecco i calciatori che possono cambiare maglia : Si avvicina sempre di più la gara di Coppa Italia tra Juventus e Milan, finale che preannuncia grande spettacolo tra due squadre che non stanno attraversando un momento entusiasmante dal punto di vista della prestazione, il fattore psicologico è comunque a favore della squadra di Allegri che ha virtualmente conquistato lo scudetto ma gli uomini di Gattuso possono salvare la stagione alzando un trofeo. Quella di domani sarà anche ...

CalcioMercato : Reina al Milan? No - c'è anche il Liverpool : LONDRA , INGHILTERRA, - Pepe Reina al Milan? Tutto lascia pensare che cosi' sara'. Il portiere spagnolo ha gia' salutato i compagni di squadra e i tifosi del Napoli e pare abbia trovato un accordo con ...

CalcioMercato Milan - sorprendente scambio con il Manchester United? Video : Ancora molto incerto il futuro di Donnarumma, sul quale ci sono numerose squadre. Il portiere rossonero potrebbe decidere di cambiare aria al termine della stagione, dal momento che il Milan non si qualifichera' alla prossima edizione della Champions League che era il primo obiettivo stagionale. Il procuratore del portiere, inoltre, Mino Raiola, starebbe spingendo il suo assistito a cambiare squadra nella prossima sessione di Calciomercato ...

CalcioMercato Milan - super scambio con il Monaco? Video : Arrivano importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato del Milan. Stando a quanto riportano i media francesi, infatti, il club rossonero ha messo nel mirino Keita Baldè del Monaco, calciatore gia' to nella scorsa sessione di Calciomercato estivo. Il calciatore africano, infatti, piace moltissimo alla dirigenza rossonera, anche se in questa stagione non ha particolarmente brillato con la maglia del Monaco. Keita era to anche dalla ...

Mercato Milan - Mirabelli lavora ad un super attacco : ecco come potrebbe essere Video : Nonostante il CalcioMercato faraonico della passata estate, la stagione tuttora in corso non ha regalato molte soddisfazioni al Milan. Con la qualificazione in Champions League definitivamente sfumata e con l'eliminazione agli ottavi di finale di Europa League per mano dell'Arsenal, l'unico risultato degno di nota dei rossoneri è la finale di Coppa Italia che si giochera' mercoledì 9 maggio contro la Juventus. Detto questo, l'intenzione della ...

Milan - Gattuso parla di calcioMercato : la situazione Bonaventura ed i possibili innesti : Il Milan si prepara per la gara di campionato contro il Verona, l’intenzione dei rossoneri è quella di chiudere la stagione nel miglior modo possibile. In conferenza stampa l’allenatore Gennaro Gattuso che ha dato importanti indicazioni: “la squadra l’ho vista bene. Romagnoli? Si è allenato, vedremo. Biglia? Un esempio, ma non sarà a disposizione. Fossero tutti come loro. Bisogna avere un senso di rivalsa, dobbiamo ...

IL MILAN VUOLE MANDZUKIC/ CalcioMercato - l'attaccante croato potrebbe sostituire Andrè Silva : Il MILAN VUOLE MANDZUKIC, Calciomercato: rossoneri sulle tracce dell'attaccante croato, il centravanti potrebbe sostituire Andrè Silva che potrebbe approdare al Monaco(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 12:28:00 GMT)

Milan - cena di Mercato a Madrid : la ricostruzione : Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello sport, martedì scorso a Madrid si è tenuta una cena tra Massimiliano Mirabelli e il noto agente Jorge Mendes. Allo stesso tavolo c'era anche Emenalo, ds del Monaco: i francesi sono interessati ad ...

André Silva - cena Mirabelli-Mendes/ CalcioMercato Milan : Monaco sulle tracce del portoghese : André Silva, cena Mirabelli-Mendes: futuro da scrivere per l'attaccante del Milan, poco utilizzato da Gennaro Gattuso e finito nel mirino del Monaco di Jardim(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 10:47:00 GMT)