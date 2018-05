Meningite | bimbo morto a 8 mesi Firenze | il piccolo era stato vaccinato

Meningite - BIMBO MORTO A 8 MESI/ Firenze - sepsi fulminante causata da pneumococco : Bambino di otto MESI MORTO di MENINGITE 48 ore dopo il ricovero all'ospedale Meyer di Firenze. Era vaccinato, disposta autopsia per capire come il batterio lo abbia ucciso(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 14:49:00 GMT)

Meningite da pneumococco - bimbo di 8 mesi muore all’ospedale Meyer di Firenze : Il bambino era arrivato sabato in ospedale: la causa della malattia è lo pneumococco, un batterio diverso rispetto al meningococco che tanta paura ha fatto in Toscana. Il piccolo era in regola con le vaccinazioni.Continua a leggere

Meningite - BIMBO MORTO A OTTO MESI/ Firenze - al Meyer lotta di 48 ore contro il batterio dello pneumococco : Bambino di OTTO MESI MORTO di MENINGITE 48 ore dopo il ricovero all'ospedale Meyer di Firenze. Era vaccinato, disposta autopsia per capire come il batterio lo abbia ucciso(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 10:10:00 GMT)

Bimbo di 3 anni muore di Meningite. I genitori : “L’ha contratta all’asilo - come un altro bimbo” : Il piccolo Hector Kirkham frequentava la Little Learners di Galgate, in Regno Unito. Anche un altro Bimbo dello stesso asilo si sarebbe ammalato e poi ricoverato nello stesso ospedale dopo il giovanissimo è scomparso lo scorso 27 marzo. I genitori ora invitano tutti a non sottovalutare i sintomi di questa famigerata malattia.Continua a leggere

Palermo - bimbo di 14 mesi muore di Meningite/ La tragedia nell’Ospedale dei Bambini : Palermo, bimbo di 14 mesi muore di meningite: la tragedia nell’Ospedale dei Bambini. Una meningite fulminante ha ucciso un bimbo di un anno e due mesi nelle scorse ore(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 15:51:00 GMT)