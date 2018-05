Melfi | guardia giurata uccide la moglie e poi si suicida - La coppia sposata da sette mesi

Melfi - GUARDIA GIURATA UCCIDE LA MOGLIE E POI SI SPARA/ Ultime notizie : i conoscenti - "sembravano sereni" : MELFI , GUARDIA GIURATA UCCIDE la MOGLIE poi si SPARA , Ultime notizie : lui 33 anni, lei 27, tragedia in provincia di Potenza, avvenuta questa mattina attorno alle ore 07:30(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 11:50:00 GMT)

Melfi - guardia giurata uccide la moglie 27enne e poi si suicida : Una guardia giurata di 33 anni ha ucciso la moglie 27enne a colpi di pistola. E poi si è suicidato. L’episodio è avvenuto alle 7 del mattino nella casa della coppia a Melfi, in provincia di Potenza. A dare l’allarme è stato uno dei vicini, allarmato dagli spari. Sono ancora in corso le indagini da parte dei carabinieri del Comando provinciale del capoluogo lucano. L'articolo Melfi, guardia giurata uccide la moglie 27enne e poi si ...