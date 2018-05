Melania e Trump separati in casa | ormai è rottura

Melania e Donald Trump separati alla Casa Bianca?/ La First Lady batte ai sondaggi il marito 47% contro 40 : Donald e Melania Trump separati in Casa? Stati Uniti, coppia presidenziale ai ferri corti secondo la stampa americana. E la First Lady non sopporta più Ivanka...(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 16:12:00 GMT)

Donald Trump e Melania - separati in Casa (Bianca) : Trump fa rima con «muro». Dopo quello che il presidente Donald aveva promesso di costruire tra gli Stati Uniti e il Messico, stavolta è la first lady Melania a erigere il suo, seppur solo metaforico. Secondo quanto riportato dal Washington Post, infatti, la coppia vivrebbe in ali separate della Casa Bianca e starebbe insieme solo il tempo strettamente necessario: Melania nella East Wing, dove sta ristrutturando gli uffici, Donald nella West ...

Melania E DONALD TRUMP SEPARATI ALLA CASA BIANCA?/ La smentita della portavoce della First Lady : "Chiacchiere" : DONALD e MELANIA TRUMP SEPARATI in CASA? Stati Uniti, coppia presidenziale ai ferri corti secondo la stampa americana. E la First Lady non sopporta più Ivanka...(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 15:16:00 GMT)

Melania e Donald Trump separati alla Casa Bianca?/ La ‘mossa’ della First Lady dopo il caso Stormy Daniels : Donald e Melania Trump separati in Casa? Stati Uniti, coppia presidenziale ai ferri corti secondo la stampa americana. E la First Lady non sopporta più Ivanka...(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 12:55:00 GMT)

Usa - per il "Washington Post" Donald e Melania Trump vivono da separati : Nell'inverno del 2014, aveva fatto scalpore la notizia di Barack e Michelle Obama che alloggiavano in due camere di albergo separate durante un soggiorno alle isole Hawaii. Quattro anni dopo, un'altra ...

Donald Trump e Melania “separati in casa” : “I due non dormono insieme - e tra la first lady e Ivanka non corre buon sangue” : Lui si sveglia all’alba e twitta. Lei si alza più tardi e si dedica al figlio. I due, ha raccontato una fonte al Washington Post, passano pochissimo tempo insieme. Non dormono insieme, non mangiano insieme, si divertono (si divertono?) separatamente. Sono Donald Trump e la first lady Melania che, sempre stando al quotidiano statunitense, non starebbero insieme nemmeno quando si trovano nella nota residenza di vacanza. Ma Melania, ...

Donald e Melania Trump separati in casa?/ Stati Uniti - coppia presidenziale ai ferri corti : e Ivanka... : Donald e Melania Trump separati in casa? Stati Uniti, coppia presidenziale ai ferri corti secondo la stampa americana. E la first lady non sopporta più Ivanka...(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 10:37:00 GMT)

Donald Trump e Melania - separati in Casa (Bianca) : Non dormono insieme, non mangiano insieme. Fra la West Wing di Donald Trump e la East Wing di Melania Trump è come se ci fosse un muro. Il presidente si sveglia alle 5.30 e subito guarda la tv e twitta, la First Lady si sveglia nella sua camera da letto un po' più tardi e subito si dedica al figlio Barron, che deve andare a scuola. Ma la coppia presidenziale si 'evita' anche durante il tempo libero. A ricostruire le vite separate ...

Donald Trump e Melania - separati in Casa Bianca : Non dormono insieme, non mangiano insieme. Fra la West Wing di Donald Trump e la East Wing di Melania Trump è come se ci fosse un muro. Il presidente si sveglia alle 5.30 e subito guarda la tv e twitta, la First Lady si sveglia nella sua camera da letto un po' più tardi e subito si dedica al figlio Barron, che deve andare a scuola. Ma la coppia presidenziale si 'evita' anche durante il tempo libero. A ricostruire le vite separate ...

“Ecco perché Melania Trump è sempre così triste”. Bellissima - ma il suo sguardo non la segue. Ora parla una personalità di spicco che ha visto e capito tutto… “Cosa è costretta a sopportare tutti i giorni” : Ancora una volta parliamo di Melania Trump, la First lady degli Stati Uniti d’America, la donna che per antonomasia, si dice sia la più potente del mondo. Eppure da quello che dice una sua vicinissima conoscente (definirla amica sarebbe troppo, probabilmente) non potrebbe muoversi neanche di casa. La casa (bianca). “Melania non può fare nulla. Non può nemmeno aprire una finestra alla Casa Bianca. Non le è consentito di mettere il ...

Brigitte Macron/ “Melania Trump è divertente - ma è prigioniera della Casa Bianca” : Brigitte Macron parla di Melania Trump: “Una donna divertente ma prigioniera della Casa Bianca”. Le rivelazioni al quotidiano Le Monde della moglie del presidente francese(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 08:39:00 GMT)

Le confidenze di Brigitte Macron : «Melania Trump? Divertente ma prigioniera» : Gentile, affascinante e un’ottima compagnia. Brigitte Macron, 65 anni, al rientro a Parigi, ha scelto queste parole per descrivere la First Lady americana Melania Trump, 48, appena incontrata a Washington, nel corso della visita di Stato al fianco del marito e presidente francese Emmanuel Macron. LEGGI ANCHEMelania vs Brigitte: la Flotus vince la battaglia dello stile La personalità e il carattere dell’ex modella slovena sarebbero ...

Donald Trump : "Il regalo a Melania per il compleanno? Non ho avuto tempo - sono troppo impegnato" : Gli obblighi presidenziali hanno imposto a Donald Trump di venir meno ai doveri coniugali. Per il giorno del compleanno della moglie Melania, il 26 aprile, il tycoon non è riuscito a comprarle un regalo. Lo ha raccontato lui stesso nel corso di un'intervista concessa a 'Fox and Friends'. "E' un giorno speciale, è il compleanno di Melania. Tanti auguri", ha esordito lui, rivolgendo un pensiero alla first lady. Ma quando i ...

Melania compie gli anni - Trump : 'Sono troppo occupato - non ho tempo per comprarle un regalo' : Forse un regalo per il compleanno non avrebbe cambiato nulla, ma sostenere davanti a tutto il mondo di essere 'troppo occupato' per pensarci, sembra dunque una gaffe imperdonabile per un marito che ...