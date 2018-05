Maxitruffa informatica | frodi a correntisti on line | 5 arresti

Svuotavano conti in banca con Pec false : scoperta Maxitruffa informatica : Sgominata nel reggino una banda di cybercriminali che rubavano dai conti correnti online. In manette 5 persone accusate di associazione a delinquere finalizzata alla frode informatica , accesso abusivo a sistema informatico o telematico e sostituzione di persona. conti nua a leggere

