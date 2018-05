Matteo Gentili Il bacio con Alessia Prete | ma Paola Di Benedetto è di nuovo single

Alessia Prete/ Il bacio con Matteo Gentili - che conseguenze avrà? (Grande Fratello 2018) : Nella casa del Grande Fratello 2018 Alessia Prete e Matteo Gentili si sono baciati. Sulla loro relazione aleggia il fantasma di Paola Di Benedetto, tornata single.(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 07:30:00 GMT)

Alessia Prete e Matteo Gentili - il bacio/ Video - la coppia del Grande Fratello 15 è stata "scoperta" : Dopo due settimane ci corteggiamento e strani avvicinamenti, Alessia Prete e Matteo Gentili si lasciano andare ad un lungo bacio apprezzato dal pubblico. Ecco cosa è successo(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 22:12:00 GMT)

Grande Fratello : la confessione di Matteo Gentili dopo il bacio ad Alessia : Matteo Gentili dopo il bacio ad Alessia Prete: il concorrente volta pagina e non pensa più a Paola Di Benedetto Al Grande Fratello è finalmente scoppiata la passione tra Matteo Gentili e Alessia Prete. I due concorrenti, infatti, sabato notte si sono finalmente baciati, facendo felici i fan della trasmissione che da sempre fanno il […] L'articolo Grande Fratello : la confessione di Matteo Gentili dopo il bacio ad Alessia proviene da Gossip ...

ALESSIA PRETE E Matteo Gentili - IL BACIO/ Video - Elena Morali attacca la nuova coppia del Grande Fratello : Dopo due settimane ci corteggiamento e strani avvicinamenti, ALESSIA PRETE e MATTEO GENTILI si lasciano andare ad un lungo BACIO apprezzato dal pubblico. Ecco cosa è successo(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 16:40:00 GMT)

GF 15 - Paola Di Benedetto contro Matteo Gentili : “Mi ha sfruttata” : Matteo Gentili al GF 15 grazie alla storia con Paola Di Benedetto ? Paola Di Benedetto è tornata a parlare del suo ex fidanzato Matteo Gentili , attualmente concorrente della quindicesima edizione del Grande Fratello. Mentre nella Casa più spiata d’Italia Matteo sembra aver trovato un nuovo amore in Alessia Prete, Paola si sarebbe lasciata con Francesco Monte, conosciuto durante il reality di Alessia Marcuzzi, L’Isola dei famosi. Intervistata ...

GF - Paola Di Benedetto contro l'ex Matteo Gentili : «Mi ha sfruttata per entrare nel reality» : MILANO ? ?Penso che Matteo, su questa storia del "fidanzato tradito", ci abbia giocato e pure parecchio. E che la abbia sfruttata per apparire in TV. E gli è andata bene,...