Mattarella sulla Juve | ' Aiutate gli arbitri | voi siete un modello' i social insorgono

Matteo Renzi - dopo tre anni il dubbio sulla scelta di Mattarella : lo aveva preferito ad Amato : Tre anni fa Matteo Renzi si è ritrovato davanti a una scelta cruciale per il suo futuro politico. Nel 2015, in pieno Patto del Nazareno con Silvio Berlusconi, l'allora segretario del Pd ruppe l'...

FESTA DEL LAVORO - SINDACATI A PRATO PER IL PRIMO MAGGIO/ Mattarella - “servono politiche sulla precarietà” : FESTA del LAVORO , 1 MAGGIO tra musica e impegno sociale: dal tradizionale Concertone di piazza San Giovanni a Roma, alle iniziative dei SINDACATI fino all'allarme traffico(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 13:55:00 GMT)

Primo maggio - sindacati in piazza a Prato. Mattarella 'Servono politiche sulla precarietà' : ROMA - sindacati in piazza a Prato per questo Primo maggio, festa dei lavoratori, in nome della 'Sicurezza: il cuore del lavoro'. Il corteo di Cgil, Cisl e Uil, parte da piazza Mercatale per arrivare ...