Mattarella riceve Juve e Milan | «Sono un arbitro | ma i giocatori devono aiutarmi»

Sergio Mattarella riceve Milan e Juventus al Quirinale : "L'arbitro non si nota se i giocatori sono corretti" : Un buon arbitro spera sempre di non essere notato e può non essere notato se i giocatori sono corretti. Sergio Mattarella riceve le due squadre finaliste di Coppa Italia, Milan e Juventus, e rivolge a loro un discorso sulla correttezza del comportamento di chi fa sport. Poi ricorda di essersi paragonato a un arbitro nel discorso di insediamento, nel 2015."I vostri discorsi - ha detto il capo dello Stato a Buffon e Bonucci - mi hanno fatto ...

Mattarella riceve Juve e Milan al Quirinale : 'Siete un modello - aiutate gli arbitri' : Abbiamo i migliori arbitri al mondo, guardando quel che accade nelle coppe, dobbiamo essere contenti degli arbitri e i protagonisti devono aiutarli . Quando l'arbitro non si nota, vuol dire che i ...

Quirinale : Mattarella riceve Croce rossa italiana : Roma, 8 mag. (AdnKronos) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Quirinale una delegazione di volontari della Croce rossa italiana, guidata dal presidente Francesco Rocca, in occasione della Giornata internazionale della Croce rossa e Mezzaluna rossa. Ne dà notizia un comunicato. L'articolo Quirinale: Mattarella riceve Croce rossa italiana sembra essere il primo su Meteo Web.

Esercito : Mattarella riceve Capo Stato Maggiore Farina : Roma, 4 mag. (AdnKronos) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del 157esimo anniversario di costituzione dell’Esercito Italiano, ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale il Generale C.A. Salvatore Farina, Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, accompagnato da una rappresentanza di appartenenti al Corpo. Dopo l’intervento del Generale Farina, il Presidente Mattarella ha rivolto un saluto ai ...

Roberto Fico oggi alle 17 riceve l’incarico da Mattarella : Game over. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato per le 17 di oggi, al Palazzo del Quirinale, il

Governo - Casellati riceve un mandato esplorativo da Mattarella : Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha affidato alla presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati un mandato esplorativo per la formazione di un nuovo Governo...

Governo - Casellati al Quirinale per ricevere mandato Mattarella : Roma, 18 apr. , askanews, La presidente del Senato, Elisabetta Alberta Casellati, è giunta al Quirinale dove, con ogni probabilità, riceverà dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, un ...

Mattarella pensa alla Casellati "Sono pronta a ricevere l'incaricoMa sarebbe una sconfitta dei partiti" : Governo, la Casellati apre al suo incarico: "Se Mattarella mi affidasse il mandato esplorativo non potrei dire di no". Ma chiede al M5s di rimuovere il veto imposto alla Lega su Berlusconi Segui su affaritaliani.it

Quirinale : Mattarella riceve Presidente Armenia Sargsyan : Roma, 6 apr- (AdnKronos) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha incontrato questa mattina al Quirinale il Presidente della Repubblica d’Armenia, Serzh Sargsyan. Era presente il ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Angelino Alfano. L'articolo Quirinale: Mattarella riceve Presidente Armenia Sargsyan sembra essere il primo su Meteo Web.

Silvio Berlusconi - Massimo Fini : 'Mattarella non può ricevere al Quirinale un condannato e indegno' : 'Non credo che il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, possa ricevere, nel giro di consultazioni per la formazione del nuovo governo, Silvio Berlusconi come rappresentante di Forza Italia'. ...

Governo - mattinata di consultazioni - Mattarella riceve i presidenti di Senato e Camera e poi Napolitano : Sono iniziate ufficialmente le consultazioni per la formazione del nuovo Governo. Al Quirinale, a bordo della macchina istituzionale con bandiera Italiana e bandiera con stemma del Senato ai due lati...

