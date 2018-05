Mattarella riceve Juve e Milan al Quirinale | ' Siete un modello | aiutate gli arbitri'

Roberto Fico oggi alle 17 riceve l’incarico da Mattarella : Game over. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , ha convocato per le 17 di oggi , al Palazzo del Quirinale, il

Mattarella pensa alla Casellati "Sono pronta a ricevere l'incaricoMa sarebbe una sconfitta dei partiti" : Governo, la Casellati apre al suo incarico: "Se Mattarella mi affidasse il mandato esplorativo non potrei dire di no". Ma chiede al M5s di rimuovere il veto imposto alla Lega su Berlusconi Segui su affaritaliani.it

Silvio Berlusconi - Massimo Fini : 'Mattarella non può ricevere al Quirinale un condannato e indegno' : 'Non credo che il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, possa ricevere, nel giro di consultazioni per la formazione del nuovo governo, Silvio Berlusconi come rappresentante di Forza Italia'. ...