Mattarella propone un governo neutrale No di Lega e 5 Stelle 

La presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati si ripropone per il mandato esplorativo : "Se Mattarella chiama è difficile dire no" : "Intanto vediamo cosa deciderà il presidente Mattarella, se dovesse chiedermelo è chiaro che sarebbe difficile poter dire di no". Intervistata da Maria Latella su Skytg24, la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, si dice pronta ad accettare un eventuale mandato esplorativo dal capo dello Stato, Sergio Mattarella. Missione difficile o impossibile? "difficile lo sarà certamente, se poi sarà ...