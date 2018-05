Mattarella | «Io un arbitro | ma serve correttezza giocatori»

Mattarella riceve Juventus e Milan : «Io arbitro ma serve lealtà giocatori» : «Quando sono stato eletto - ha anche detto il Capo dello Stato - dopo aver giurato alla Camera mi sono paragonato a un arbitro imparziale, e ho ricevuto un applauso. Poi ho aggiunto che...

Mattarella : «Sono un arbitro - i giocatori devono aiutarmi» : Il presidente della Repubblica riceve al Quirinale le squadre finaliste della Coppa Italia e si paragona a un direttore di gara, che ha bisogno della correttezza dei calciatori in campo per svolgere al meglio il suo ruolo

Sergio Mattarella riceve Milan e Juventus al Quirinale : "L'arbitro non si nota se i giocatori sono corretti" : Un buon arbitro spera sempre di non essere notato e può non essere notato se i giocatori sono corretti. Sergio Mattarella riceve le due squadre finaliste di Coppa Italia, Milan e Juventus, e rivolge a loro un discorso sulla correttezza del comportamento di chi fa sport. Poi ricorda di essersi paragonato a un arbitro nel discorso di insediamento, nel 2015."I vostri discorsi - ha detto il capo dello Stato a Buffon e Bonucci - mi hanno fatto ...

Sergio Mattarella : "Arbitro non si nota se protagonisti fanno bene" : Non sono certo ore facili quelle che sta attraversando il Capo dello Stato , Sergio Mattarella . Il presidente della Repubblica di fatto deve fare i conti con un'intesa mancata per la formazione di un ...

Juve e Milan da Mattarella : "I giocatori aiutino l'arbitro". : Alcuni segnali distensivi, spesso, fanno bene non solo allo sport. Non è compito mio entrare nel merito della politica, quello che le chiedono tutti gli italiani è quello di renderci orgogliosi e di ...

