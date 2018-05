Mattarella | ' Io sono l' arbitro ma serve correttezza dei giocatori'

Sergio Mattarella riceve Milan e Juventus al Quirinale : "L'arbitro non si nota se i giocatori sono corretti" : Un buon arbitro spera sempre di non essere notato e può non essere notato se i giocatori sono corretti. Sergio Mattarella riceve le due squadre finaliste di Coppa Italia, Milan e Juventus, e rivolge a loro un discorso sulla correttezza del comportamento di chi fa sport. Poi ricorda di essersi paragonato a un arbitro nel discorso di insediamento, nel 2015."I vostri discorsi - ha detto il capo dello Stato a Buffon e Bonucci - mi hanno fatto ...

Mattarella riceve Juve e Milan : «Sono un arbitro - ma i giocatori devono aiutarmi» : Il presidente della Repubblica riceve al Quirinale le squadre finaliste della Coppa Italia e si paragona a un direttore di gara, che ha bisogno della correttezza dei calciatori in campo per svolgere al meglio il suo ruolo

Ambiente - Mattarella : “La prevenzione e la cura del territorio sono irrinunciabili” : “Piogge di straordinaria portata non possono trasformarsi in un cataclisma da cui la popolazione, inerme, non può difendersi. La prevenzione, la cura del territorio, l’equilibrio idrogeologico, l’armonia tra Ambiente e aree urbane sono ormai tratti di civiltà irrinunciabile”. Lo dice il capo dello Stato, Sergio Mattarella, in un passaggio della sua dichiarazione in occasione dei 20 anni dalla tragedia di Sarno, nel ...

Mattarella pressa i partiti - consultazioni di lunedì sono ultima chance : Roma, 3 mag. , askanews, I partiti hanno i giorni contati. Le loro liti, i veti, gli insulti, i finti accordi, le lotte intestine non avranno più dimora al Quirinale. Il presidente della Repubblica ...

Consultazioni - ultimo giro al Quirinale. Mattarella pressa i partiti : «Ditemi se ci sono altre maggioranze» : Mattarella pressa i partiti e convoca solo per lunedì nuovi colloqui al fine di verificare, per l’ultima volta, se ci sono altre proposte finora rimaste coperte|

Governo - lunedì nuove consultazioni. Mattarella : "Ditemi se ci sono altre maggioranze" : Il pesidente della Repubblica pressa i partiti. "Tramontata anche la possibile intesa M5s-Pd" Direzione Pd, si va verso la conta. Scintille Calenda-Fassino Mattarella prepara l'ultima carta. Governo ...

Mattarella : ditemi se ci sono altre maggioranze. Lunedì consultazioni in un giorno : Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, farà un nuovo giro di consultazioni con i partiti Lunedì prossimo per cercare di uscire dallo stallo e formare un nuovo governo. 'A distanza di due ...

Mattarella : ditemi se ci sono altre maggioranze. Lunedì consultazioni in un giorno : Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, farà un nuovo giro di consultazioni con i partiti Lunedì prossimo per cercare di uscire dallo stallo e formare un nuovo governo. 'A distanza di due ...

Governo : Mattarella - nuovo giro di consultazioni lunedì e pressing su partiti : 'Dite se ci sono altre maggioranze' : Il capo dello Stato Sergio Mattarella ha convocato per lunedì un nuovo giro di consultazioni per la formazione del Governo. Le consultazioni si terranno in un unico giorno. Il capo dello Stato pressa ...

Governo - Mattarella ai partiti : “Ditemi se ci sono altre maggioranze - nuove consultazioni lunedì” : nuove consultazioni lunedì prossimo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella per verificare se i partiti propongano altre prospettive di maggioranza di Governo. A distanza di due mesi, si rende noto oggi al Quirinale, le posizioni di partenza dei partiti sono rimaste immutate. Non è emersa alcuna prospettiva di maggioranza di Governo. Nei giorni scorsi è tramontata anche la possibilità di un’intesa tra il Movimento 5 Stelle e il Partito ...

Mattarella : ditemi se ci sono altre maggioranze. Lunedì consultazioni in un giorno : Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, farà un nuovo giro di consultazioni con i partiti Lunedì prossimo per cercare di uscire dallo stallo e formare un nuovo...

Mattarella a Fico : ho atteso tre giorni novità - non sono emerse : Roma, 23 apr. , askanews, 'Ho atteso altri tre giorni per registrare eventuali novità pubbliche, esplicite e significative nel confronto tra i partiti. Queste novità non sono emerse'. Lo ha ...

Governo : Sangalli (Confcommercio) - sono ottimista - fiducia in Mattarella : Milano, 23 apr. (AdnKronos) – La partita per la formazione del Governo è a un punto cruciale; all’indomani della tornata elettorale in Molise e alla luce della convocazione, stamane, da parte del presidente della Repubblica Sergio Mattarella al presidente della Camera Roberto Fico, atteso per le ore 17 di oggi, i lavori per dare vita al nuovo esecutivo potrebbero essere in dirittura d’arrivo: “Io sono ottimista”, ...

Governo - Mattarella prende tempo - Salvini e Berlusconi sono a un passo dallo strappo : E se il leader leghista continua a dialogare per il Governo con Luigi Di Maio, Berlusconi chiude la porta ai Cinque stelle assicurando che "per nessun motivo al mondo" ci ripenserà, e propone di ...