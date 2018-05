Mattarella governo servizio

Le ipotesi di Mattarella per il governo neutrale. Le chance di Belloni - il nome di Rossi per l'Economia : I «papabili» per un esecutivo che duri fino a nuove elezioni: Elisabetta Belloni possibile premier, Salvatore Rossi potrebbe andare all'Economia. E poi il prefetto Francesco Paolo Tronca, e Carlo Cottarelli, così come l'ex presidente Rai Anna Maria Tarantola

Governo : Renzi - no Lega-M5S a Mattarella sarebbe schiaffo a istituzioni : Roma, 8 mag. (AdnKronos) – “Il presidente della Repubblica è lì, ha la pazienza di Giobbe. Sono due mesi che chiede ‘mi portate uno straccio di Governo? Un Governo lo devo avere per mandarlo a Bruxelles, per eliminare le salvaguardie Iva’. Allora sarebbe buon senso anche per i promessi sposi, Salvini e Di Maio, che si mettessero di buzzo buono e al presidente della Repubblica che chiede uno sforzo non avessero il coraggio ...

Paolo Becchi : 'Il governo 'neutrale' non esiste. E Mattarella si sta 'napolitanizzando'' : Il governo Monti come si fa a dire che non sia stato politico nel momento in cui ha introdotto il pareggio di bilancio in Costituzione? Non è stata questa una scelta politica di cui paghiamo ancora ...

Governo - Mattarella : “Io come un arbitro imparziale - ma serve correttezza da parte dei giocatori” : “Quando sono stato eletto dopo aver giurato alla Camera mi sono paragonato a un arbitro imparziale, e ho ricevuto un applauso. Poi ho aggiunto che l’arbitro deve essere aiutato dai giocatori: è seguito un altro applauso, con un po’ di sorpresa, ma un arbitro può condurre bene la partita se ha un certo aiuto di correttezza dai giocatori”. A dirlo il Capo dello Stato Sergio Mattarella ricevendo i giocatori della Juve e del ...

Governo - Paragone (M5s) : “Galateo istituzionale verso Mattarella non significa accettare tutto. Meglio voto in estate” : “Se le cose stanno così il destino è già segnato, mi sembra che è una legislatura che va a sbattere, noi un Governo tecnico non lo vogliamo assolutamente, io sono entrato in Parlamento per fare una battaglia precisa contro lo strapotere della finanza, se mi devo trovare un Governo espressione di quel mondo manco morto”. Così Gianluigi Paragone andando via dalla Camera. “Lega ha dato ultimatum a FI? Sono dinamiche che si stanno ...

FdI - Rampelli : “Governo neutrale? Non esiste. Mattarella è espressione del Pd ed è stato voluto da Renzi” : “Non esistono governi neutrali. Il Presidente della Repubblica, come succede in tanti altri Paesi d’Europa, avrebbe dovuto semplicemente dare incarico al centrodestra che è arrivato primo, per provare a trovare una maggioranza in Parlamento”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di “Ho scelto Cusano”, su Radio Cusano Campus, da Fabio Rampelli, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera. Il deputato critica severamente il presidente della ...

Governo : la solitudine di Mattarella : Rispettoso del suo ruolo di arbitro neutrale si confronta con i "Mister Like" della politica che al bene del Paese antepongono la competizione personale che va oltre ogni rispetto istituzionale

Centrodestra - lo strappo sul governo di Mattarella : "Addio se Berlusconi lo vota" : Berlusconi-Salvini, un'unione indissolubile, tanto da far saltare qualsiasi trattativa con il Movimento 5 Stelle per la formazione di un governo. Ma adesso, a più di due mesi dalle elezioni, dopo una...

Lega - Giancarlo Giorgetti : 'Se Forza Italia e Silvio Berlusconi danno la fiducia al governo di Mattarella - l'alleanza finisce qui' : Centrodestra sempre più vicino all'esplosione. La Lega, infatti, va in pressing su Forza Italia per tentare in extremis un accordo col M5s e, dunque, evitare il ritorno alle urne già in estate, a ...

Il responso di Mattarella : governo neutrale o di nuovo al voto : ... anche se circolano indiscrezioni su una ricerca focalizzata in particolare sul versante femminile nelle file dei ministri, ma anche nel mondo delle professioni e della scienza. Nel caso in cui le ...

Sergio Mattarella : non c'è più tempo - parte un governo neutrale Video : Nella lunga giornata di lunedì hanno avuto luogo le consultazioni al Quirinale durante le quali Mattarella ha incontrato le varie forze politiche: prima Di Maio, poi Salvini, Meloni e Berlusconi, il Pd con Martina ed infine gli altri partiti ti da Fico e dalla Casellati. A fine giornata raccogliamo, dalle parole del capo dello stato, una sicurezza: partira' un governo di tregua [Video], soluzione che ribolliva in pentola da tutta la settimana, ...

Mattarella - governo neutrale : Di Maio conferma il 'no' - ecco gli scenari [LIVE] Video : Live 'governo neutrale': la nostra diretta 12:15 - Di Maio ha comunque confermato che, al momento, l'ipotesi più probabile è quella di elezioni super-anticipate. Secondo il deputato campano la prima data utile sarebbe quella del 22 luglio. 12:00 - Il leader dei Cinquestelle è intervenuto a Rtl 102.5 per spiegare la sua posizione riguardo ad un governo tecnico o di tregua e ha parlato del suo rapporto con Matteo Salvini. Queste le sue parole: Io ...

Governo - l'Ue : situazione non preoccupa - fiducia in Mattarella : Lo stallo politico in Italia non preoccupa le istituzioni europee, che si dicono invece fiduciose nel fatto che il capo dello Stato riesca a risolvere la situazione. "Sulla situazione politica in Italia - sottolinea un portavoce della Commissione Ue - non siamo preoccupati, abbiamo piena fiducia nel presidente della Repubblica Sergio Mattarella".

Governo - la tentazione di Mattarella : nominare la prima donna presidente. Da Reichlin a Belloni - tutti i nomi in corsa : Lucrezia Reichlin in pole, Elisabetta Belloni che entra nella rosa, il bis di Paolo Gentiloni ufficialmente escluso. E poi due figure di chiaro stampo economico come Salvatore Rossi e Dario Scannapieco. Dopo aver tracciato la linea, Sergio Mattarella sfoglia i curriculum per scegliere il prossimo presidente del Consiglio che avrà il difficile compito di andare a cercare una maggioranza in Parlamento e dovrà condurre l’Italia alle elezioni, ...