Mattarella chiede un governo neutrale | altrimenti voto subito | è caos

Salvini non raccoglie l'offerta di Di Maio e chiede l'incarico. Cosa farà Mattarella : Articolo aggiornato alle ore 14,20 del 7 maggio 2018*. Il terzo giro di consultazioni è andato male, malissimo. L’apertura del leader del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio ad un governo con la Lega guidato da una personalità terza (né Di Maio, né Salvini) non è stata raccolta dal leader della Lega, che ha scelto di tenere unito il centrodestra e non dare al capo dello Stato la propria disponibilità ...

Salvini dà il 2 di picche a Di Maio E chiede l'incarico a Mattarella "Troveremo maggioranza in aula" : "Abbiamo offerto al Presidente della Repubblica, consci del fatto che il Paese non può aspettare e che i problemi da risolvere sono tanti, la disponibilità mia, a nome della coalizione che ha preso più voti dagli italiani, a dar vita a un governo che cominci a risolvere tutti i problemi del Paese: dal lavoro alle tasse, dalle pensioni all'immigrazione". Lo ha detto Matteo Salvini, al termine delle ...

Paolo Gentiloni - bomba da Fabio Fazio : 'Se Mattarella me lo chiede...'. Resterà premier? : Occhio a Paolo Gentiloni . In studio da Fabio Fazio a Che tempo che fa , il premier dimissionario si lascia sfuggire qualcosa su ciò che potrebbe fare Sergio Mattarella , ovvero riconfermarlo premier. ...

Di Maio a Salvini : "Andiamo insieme da Mattarella a chiedere di tornare a votare" : Con un video messaggio pubblicato su Facebook Luigi Di Maio prende atto del fallimento dei tentativi fatti dal M5S, prima con la Lega e poi col Pd, di aprire un dialogo per formare un governo. È un Di Maio deluso dopo che Renzi ha chiuso la porta ad ogni ipotesi di trattativa coi Cinque Stelle. Il Pd "ha preso un batosta", ricorda Di Maio, "qualcosa sembrava che stesse iniziando a capirlo, infatti aveva messo da parte Renzi relegandolo a ...

Matteo Salvini - la telefonata di Giancarlo Giorgetti : 'Preparati - Mattarella potrebbe chiedertelo' : Una telefonata serale. Così Giancarlo Giorgetti , il 'mediatore' della Lega, ha avvisato Matteo Salvini che le cose potrebbero cambiare da un momento all'altro. Dopo le consultazioni-flop di ...

"Se Mattarella ci chiede un atto di responsabilità? Lo abbiamo sempre fatto" : Se il presidente della Repubblica chiedesse un atto di responsabilità al Pd? "Anche in queste ore, in questi giorni, abbiamo sempre fatto passaggi di responsabilità. Siamo gli unici a essere saliti al Quirinale con delle proposte concrete. Ancora ieri abbiamo proposto tre precisi punti programmatici, concreti. Così il Pd può fare bene il suo mestiere per l'Italia". Così il reggente Pd Maurizio Martina in ...

Casellati : 'Mandato esplorativo? Se Mattarella dovesse chiedermelo sarebbe difficile dire no' : 'Intanto vediamo cosa deciderà il Presidente Mattarella, se dovesse chiedermelo è chiaro che sarebbe difficile poter dire di no'. Una missione 'difficile lo sarà certamente, se poi sarà impossibile ...

Casellati : “No al ritorno alle urne - pronta a incarico se Mattarella lo chiedesse” : La Presidente del Senato fa capire di poter essere disponibile a ricevere l'incarico nel caso in cui la crisi proseguisse, ma aggiunge: "Non si può escludere Berlusconi".Continua a leggere