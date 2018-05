Massarosa approva il bilancio 2017 | i commenti dei gruppi di maggioranza

loschermo

: #massarosa approva il bilancio consuntivo - reteversilia : #massarosa approva il bilancio consuntivo - Versiliatoday : Massarosa approva il bilancio consuntivo - - tgregione : Massarosa approva il bilancio consuntivo 2017 -

(Di martedì 8 maggio 2018) Noi troviamo questo atteggiamento disonorevole, e per niente coerente perché poi, cercando inutilmente di recuperare in calcio d'angolo, Alberto Coluccini in diretta streaming ha perfino dato in ...