Martina | ' Pronto a dare una mano per un esecutivo di servizio'

Governo : Martina - Pd pronto a sostenere iniziativa Mattarella : Roma, 7 mag. (AdnKronos) – "Condividiamo il richiamo alla responsabilità del presidente Mattarella e ci auguriamo che venga ascoltato da tutte le forze politiche in queste ore. Il Pd non farà mancare il suo sostegno all'iniziava preannunciata ora dal presidente". Lo dichiara il segretario reggente Pd, Maurizio Martina .

Governo - Martina : "Pd pronto a tornare alle urne? Spero non prevalga irresponsabilità - siamo con Mattarella" : "Il Pd pronto se si torna subito alle urne? Spero non prevalga irresponsabilità , noi siamo con il capo dello Stato Sergio Mattarella". Così ha tagliato corto il segretario reggente dem Maurizio Martina , rientrando nella sede del partito al Nazareno

Martina Pronto alla resa : per colpa di Matteo il Pd rischia di sparire : Eccola, l'onda lunga di Renzi, che dalla poltrona tv di Fazio è tornato a parlare, e a far parlare di sé. Immediati i malumori fra i compagni di partito, primo fra tutti il segretario reggente del Pd, Maurizio Martina, che tuona: "È impossibile guidare un partito in queste condizioni". Mancano pochi giorni, alla Direzione nazionale del Partito Democratico, in programma giovedì prossimo 3 maggio, e la situazione è già tesa oltre ogni misura. "In ...