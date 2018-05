Il film consigliato di oggi - Martedì 8 maggio : Aldo Moro - il Professore [PRIMA TV ASSOLUTA] : A 40 anni dalla scomparsa di Aldo Moro, assassinato dalle Brigate Rosse dopo 55 giorni di prigionia, arriva una prima tv assoluta dedicata alla sua figura come Professore universitario de La Sapienza di Roma. Il film consigliato per la serata di martedì 8 maggio si intitola Aldo Moro, il Professore e sarà interpretato dal magistrale Sergio Castellitto. film da vedere: Aldo Moro, il Professore In prima visione assoluta, Aldo Moro, il Professore, ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di Martedì 8 maggio 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE di martedì 8 maggio 2018: Sandro (Alessio Chiodini) annuncia a Marina (Nina Soldano) di voler vendere il suo pacchetto di azioni a Veronica Viscardi (Caterina Vertova)… Ormai del tutto stanca di essere trascurata da Guido (Germano Bellavia), Mariella (Antonella Prisco) prende una clamorosa decisione… Niko (Luca Turco) e Susanna (Agnese Lorenzini) cercano l’ausilio di qualcuno per ...

Cibus : domani - Martedì 8 Maggio nasce “Filiera Italia” : domani martedì 8 Maggio al Cibus, Salone Internazionale dell’Alimentazione (Parma 7 – 10 Maggio 2018), sarà presentata FILIERA ITALIA, la nuova realtà associativa che unisce, per la prima volta, la produzione agricola e l’industria italiane per far crescere il nostro Paese difendendo l’eccellenza, l’unicità e l’autenticità del modello agroalimentare italiano. L’appuntamento è per martedì 8 Maggio alle ...

Grande Fratello 2018 : anticipazioni puntata di Martedì 8 maggio : Grande Fratello 15, anticipazioni puntata di martedì 8 maggio 2018: cosa succede ai concorrenti Cosa succede ai concorrenti di Grande Fratello 15 nel corso della nuova puntata di martedì 8 maggio 2018? Secondo le anticipazioni, sono questi i momenti più attesi per il nuovo appuntamento col reality show in programma in prima serata su Canale5. […] L'articolo Grande Fratello 2018: anticipazioni puntata di martedì 8 maggio proviene da Gossip ...

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di Martedì 8 maggio 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di martedì 8 maggio 2018: Julieta è felice perché finalmente ha trovato un nuovo lavoro… Matias Castaneda fa il possibile per dimostrare il suo amore alla moglie Marcela, ma lei sta maturando una decisione clamorosa… Severo Santacruz e Carmelo Leal sono convinti di potersi liberare una volta per tutte della perfida Donna Francisca Montenegro… Da non perdere: diventa fan della ...

Uomini e Donne : la scelta di NILUFAR verrà registrata Martedì 8 maggio?? : Battute finali per il trono classico di NILUFAR Addati: l’italo-iraniana infatti, stando alle informazioni emerse finora sul web, potrebbe fare la sua scelta nella puntata di Uomini e Donne che verrà registrata martedì 8 maggio 2018. Le ultime registrazioni non sono state affatto facili per l’ex corteggiatrice di Mattia Marciano: del tutto indecisa tra Nicolò Ferrari e Giordano Mazzocchi, NILUFAR ha più volte precisato di non sapere ...

Grande Fratello 2018 eliminati Martedì 8 maggio : a rischio Aida e Luigi Mario Favoloso? Tutte le anticipazioni : Anche domani martedì 8 maggio sarà una puntata piena al Grande Fratello 2018: verrà eliminato Luigi Favoloso molto probabilmente, ma non escluderemmo il colpo di scena Aida Nizar eliminata. E poi tantissimi argomenti da trattare: oltre alla crisi nella coppia, o presunta tale, Filippo e Lucia, c'è stato finalmente il bacio tra Matteo e Alessia! I due si sono avvicinati piano piano e sabato notte si sono abbandonati all'istinto, scambiandosi il ...

BEAUTIFUL - anticipazioni puntata di Martedì 8 maggio 2018 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di martedì 8 maggio 2018: L’edificio della Spectra, durante la notte prima della sfilata, viene distrutto dal fuoco appiccato per ordine di Bill (Don Diamont). Sally (Courtney Hope) resta intossicata e riceve in ospedale la solidarietà di tutti, perfino di Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) e Liam (Scott Clifton). C.J. (Mick Cain) è felice che siano tutti vivi, ma confessa che l’edificio non era ...

Le previsioni meteo per domani - Martedì 8 maggio : Le previsioni del tempo per domani, martedì 8 maggio, corrispondono alla classica definizione di “variabile”: saranno un po’ belle e un po’ brutte a seconda dei momenti della giornata. Al Nord si alterneranno nubi e schiarite, ma prevarranno le prime (associate a piogge o a temporali locali) sulle zone alpine comprese fra Trentino-Alto Adige e Piemonte, su Liguria e Emilia-Romagna occidentale. Nel pomeriggio le piogge inizieranno a interessare ...

UNA VITA - anticipazioni puntata di lunedì 7 e Martedì 8 maggio 2018 : anticipazioni puntata 448 di Una VITA di lunedì 7 e martedì 8 maggio 2018: Ursula soffoca Fabiana con un cuscino in ospedale e pensa che la donna sia morta; in realtà è sopravvissuta, anche se non ricorda niente. Elvira vuole organizzare una festa di compleanno a sorpresa per Simon e coinvolge. A seguito dell’ennesimo litigio plateale, Celia comunica a Felipe che lascerà Acacias. Teresa e Fernando, nel corso di un rinfresco alla Deliciosa, ...

Teatro THE YALTA GAME di Brian Friel con la regia di Stefano Moretti al Teatro Astra da Martedì 8 a domenica 13 maggio 2018 : ... 3 spettacoli a scelta per 2 persone 60 euro ABBONAMENTO OVER 60: 5 spettacoli a scelta 44 euro GIOVANI UNDER 26: 3 spettacoli a scelta 21 euro STUDENTI UNIVERSITARI: spettacoli a scelta 28 euro ...

Musica Stati Generali del Rock al Birra Ceca di Rivoli : sul palco Stefano Turolla - Niccolò - Lümo - Twang - Martedì 8 maggio ore 21 : 30 : Sempre presente in postazione mobile Radio Ohm , media partner in diretta streaming con interviste e una giuria dedicata per ciascuna delle semifinali, previste presso alcuni dei migliori club che ...

Giro d’Italia : Martedì 8 maggio scuole chiuse a Caltagirone : martedì 8 maggio, giorno di svolgimento della quarta tappa del 101° Giro d’Italia di ciclismo, che si concluderà a CaltaGirone,

Enav - doppio sciopero nazionale Martedì 8 maggio : Teleborsa, - Due stop nazionali nel trasporto aereo martedì prossimo, 8 maggio. Lo comunica l'Enav, spiegando che sono previste due distinte azioni di sciopero : dalle ore 10.00 alle ore 18.00 indetta ...