Maria De Filippi | la grande assenza ad Amici | Marco Bocci ricoverato in ospedale

Incidente per Carmen Di Pietro - novità ad Amici di Maria De Filippi... - : ... Pupo, Danilo Brugia, Carmen Di Pietro, Amici di Maria De Filippi! EMMA MARRONE: 'Se non dovessi trovarlo, userei tutto quello che la scienza può offrire', queste le parole usate dalla cantante ...

Amici 17 - raptus di Giulia Michelini davanti a Maria De Filippi : 'Che ca*** fate?'. Poi il gestaccio brutale : Un nuovo caso ad Amici 17 di Maria De Filippi . A metà puntata, infatti, Giulia Michelini ha perso la pazienza: 'Che cazzo fate?', ha esclamato, chiaro e tondo. Si rivolgeva alla produzione, 'rea' di ...

Maria De Filippi - impensabile ribaltone ad Amici 17 : il ballerino che stravolge il format : Un ribaltone ad Amici 17 , cambia tutto nel programma di Maria De Filippi . No, non si parla delle quattro eliminazioni avvenute durante l'ultima puntata del serale di sabato scorso, ma di un nuovo e ...

VUOI SCOMMETTERE?/ Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti accolgono Alessia Marcuzzi e Maria De Filippi : Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti conducono VUOI SCOMMETTERE?, il nuovo programma di Canale 5. Per la prima puntata previsto un omaggio a Fabrizio Frizzi scomparso quest'anno.(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 13:03:00 GMT)

Amici di Maria De Filippi - ex personal trainer in manette : L’ex personal trainer di Amici Marco Castellano è finito in manette. Secondo quanto riporta il Corriere l’uomo avrebbe convinto giovani donne a prestarsi a giochi erotici per essere in forma e “per accrescere l’autostima, per avere successo nella vita”. E poi soldi in cambio di prestazioni sessuali, anche di gruppo, da consegnare al personal trainer. Vittime almeno 3 ragazze ventenni, ma si sospetta che possano ...

“Fuori dallo studio!”. UeD : l’ira di Maria De Filippi. Di solito la regina di Canale 5 mantiene sempre la calma - ma questa volta non ci ha visto più. Di fronte a quel gesto è diventata una iena : A Uomini e Donne delle volte i toni si alzano. Di solito è Tina Cipollari a dare il meglio di sé, ma di tanto in tanto Maria De Filippi alza la voce. Nella puntata del 7 maggio la padrona di casa ha redarguito duramente una signora del pubblico. Il problema è sorto quando la donna ha avuto dei modi pesanti nei riguardi verso una delle ragazze in studio. “Non puoi dire a una ragazza di stare zitta, Rosy si vergogni!”, così ha detto ...

Ivana Trump e Rossano Rubicondi trascinano Ballando con le stelle alla vittoria su Amici di Maria De Filippi : Ivana Trump e Rossano Rubicondi hanno mantenuto le promesse di successo. Trascinando Milly Carlucci e la semifinale di Ballando con le stelle alla nuova vittoria di ascolti contro Maria De Filippi e ...

Grande Fratello - l'insinuazione sessuale nella casa sul pupillo di Maria De Filippi : 'Secondo me è gay' : Al Grande Fratello di Barbara D'Urso si è scatenato un appassionato dibattito sull'orientamento sessuale del cantante Riki , stella in ascesa dalla scuderia di Amici di Maria De Filippi. Secondo ...

Leo Gullotta/ Da Sandra Milo a Maria De Filippi - le donne dell'attore (Che fuori tempo che fa) : Leo Gullotta, il noto comico ha prestato la voce per La stella di Andra e Tati il primo cartone animato sulla tragica vicenda della Shoah. Ne parlerà su Rai Uno? (Che fuori tempo che fa)(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 09:56:00 GMT)

Maria DE FILIPPI SGANCIA UNA VERA E PROPRIA BOMBA : MARIA De FILIPPI, la signora indiscussa della tv sulle reti Mediaset non finisce mai, è una donna vulcanica ed instancabile. Soprattutto ha il pregio di stare molto attenta al mondo che la circonda, riesce a seguire le tendenze e i bisogni del pubblico che cambiano.--Uomini e Donne, il programma di incontri più longevo della televisione, va rinnovato e questo MARIA l’ha già capito.Senza aspettare nemmeno un secondo ha già delle soluzioni pronte ...

Maria De Filippi in tv : dal trono gay femminile ai tronisti Vip : Maria De Filippi , la signora indiscussa della tv sulle reti Mediaset non finisce mai, è una donna vulcanica ed instancabile. Soprattutto ha il pregio di stare molto attenta al mondo che la circonda, riesce a seguire le tendenze e i bisogni del pubblico che cambiano. Grandi novità per Uomini e Donne Uomini e Donne , il programma di incontri più longevo della televisione, va ...

Doppia fase eliminazione ad Amici di Maria De Filippi il 5 maggio : tutti i concorrenti esclusi tra ballo e canto : Due fasi di eliminazione ad Amici di Maria De Filippi il 5 maggio per la quinta puntata del serale. Dopo l'addio di tre ballerini nelle prime due puntate, la commissione non ha più escluso nessuno. Nella terza e nella quarta puntata non c'è stato alcun eliminato e, così, la produzione del talent show è costretta a correre ai ripari obbligando i docenti e gli allievi a una Doppia fase di eliminazione ad Amici di Maria De Filippi il 5 ...

“Ecco dove dorme ogni notte Maria De Filippi”. E la rivelazione sulla regina della televisione è servita : Maria De Filippi, alias la regina di Canale 5. Solo Barbara D’Urso, forse, le dà filo da torcere in fatto di ascolti, anche se poi conta poco dal momento che appartengono alla stessa rete. Quel che tocca Maria diventa oro: Uomini e Donne, Amici, C’è posta per te. ogni suo programma è un successone e molti personaggi devono a lei la propria fortuna, a cominciare dai talenti sfornati dalla scuola di Amici e oggi artisti ...

Milly Carlucci/ Batterà ancora Amici 17 di Maria De Filippi come ascolti tv? (Ballando con le stelle 2018) : Milly Carlucci si appresta a condurre le ultime puntate di Ballando con le stelle 2018. Questa sera, sabato 5 maggio, su Rai 1 è tempo di semifinale: chi saranno i ballerini migliori?(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 08:01:00 GMT)