Mamma Mia! Ci risiamo nel trailer finale italiano

La gioia di Maradona : “ Mamma mia!” : Roma, 23 apr. (AdnKronos) – “Mamma mia! Abbiamo un sogno nel cuore. Grazie Kalidou Koulibaly”. Così Diego Armando Maradona festeggia sui social il successo del Napoli per 1-0 nella sfida dell’Allianz Stadium contro la Juventus, risultato che porta la squadra di Sarri a un solo punto dai bianconeri in classifica. L'articolo La gioia di Maradona : “Mamma mia!” sembra essere il primo su Meteo Web.

