Maltempo Toscana | binari allagati | stop ai treni nel Senese 

Maltempo Toscana : sconto del 10% per gli abbonati Trenitalia : Sono state definite da Trenitalia le modalita’ con cui gli abbonati del servizio regionale potranno ottenere lo sconto del 10 per cento sugli abbonamenti ferroviari del mese di maggio e un indennizzo proporzionale sull’abbonamento annuale. Lo rende noto la Regione spiegando di aver deciso la misura, nell’ambito del contratto di servizio con Trenitalia, a favore degli utenti abituali del servizio regionale di trasporto pubblico ...

Toscana - disagi per il Maltempo : sconto del 10% sul rinnovo dell’abbonamento ferroviario : Uno sconto pari al 10% a tutti i pendolari che rinnoveranno l’abbonamento mensile nel prossimo mese di maggio e uno sconto proporzionale a tutti i possessori di abbonamenti annuale. E’ questa la misura – spiega una nota dell’amministrazione regionale – decisa, nell’ambito del contratto di servizio esistente, dalla Regione Toscana, a favore degli utenti abituali del servizio regionale di trasporto pubblico su ...

Maltempo - in Toscana allerta gialla/ Previsioni meteo : pioggia e mareggiate - temperature in discesa : Maltempo, in Toscana allerta gialla. Bolletino emesso dalla Protezione civile. Previsioni meteo: pioggia e mareggiate, temperature in discesa. Le ultime notizie sulle zone interessate(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 11:59:00 GMT)

Maltempo Toscana : forte nevicata sull’Amiata - vento forte a Firenze : Ondata di Maltempo nel sud della Toscana: i Vigili del Fuoco del Comando di Siena sono intervenuti nella notte a causa della forte nevicata che ha interessato la zona del Monte Amiata. La strada provinciale che porta a Prato della Contessa è stata chiusa a causa degli alberi caduti sulla carreggiata. Numerosi gli interventi del Comando di Grosseto. La Sala integrata di protezione civile della Città Metropolitana Firenze ricorda che è in vigore ...

Maltempo - emergenza frane : la Regione Toscana attiva su cinque fronti : La Regione Toscana è attiva sui siti dove si sono verificati danni a causa delle abbondanti precipitazioni di questi giorni. In particolare – si legge in una nota – ci sono già stati interventi a Montecatini Val di Cecina (Pisa) per un inizio di cedimento dell’argine dell’invaso Scandri, a Bientina (Pisa) per il cedimento dell’argine del Padule ed a Careggine (Lucca) a seguito della caduta massi di grosse dimensioni ...

Maltempo Toscana - il presidente Rossi : le piogge “hanno riempito gli invasi - è una bella notizia” : “Piove da tempo. La pioggia continua ha creato danni e disagi ma senza i nubifragi non ci sono state alluvioni. Dal Dipartimento Ambiente della Regione Toscana dicono che si sono riempiti gli invasi e il livello delle falde acquifere si è rialzato. È una bella notizia“: lo ha scritto questa mattina su Facebook il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi. L'articolo Maltempo Toscana, il presidente Rossi: le piogge “hanno ...

Maltempo - torna la pioggia in Toscana : Codice giallo su tutta la Toscana per rischio idrogeologico e idraulico sul reticolo minore nelle prossime 24 ore: fino alla mezzanotte di sabato 17 marzo. Lo ha emesso la Sala operativa della ...

Maltempo Toscana : le piogge ingrossano i fiumi nel Pistoiese : fiumi e torrenti verso i livelli di guardia nel Pistoiese ma senza criticita’ rilevanti: cosi’, in serata, l’ondata di Maltempo in Toscana dove la protezione civile ha dato l’allerta arancione fino a domani pomeriggio. A causa delle piogge si registrano graduali innalzamenti per i fiumi Ombrone Pistoiese – che a Poggio a Caiano (Prato) ha toccato oltre quattro metri e mezzo – e Stella, che in localita’ ...

Allerta Maltempo in Toscana : per 48 ore : Forte ondata di maltempo per oggi e domani in tutta la Toscana. La sala operativa della Protezione Civile ha emesso Allerta giallo e arancione.

Previsioni meteo - è allerta : pesante Maltempo domenica al Nord e in Toscana : Forte perturbazione in arrivo: "Rischio di nubifragi e allagamenti, non sottovalutare il peggioramento". Acqua alta a Venezia. Previsioni meteo: ecco le zone a rischio BLOG Quel caldo inverno artico - ...

Rischio nubifragi - allerta Maltempo Liguria e Toscana/ Meteo - Nord Italia sotto la pioggia - caldo al Sud : Rischio nubifragi, allerta maltempo Liguria e Toscana: al Nord doppia perturbazione nel weekend, sole e caldo primaverile nelle regioni del Sud Italia con temperature fino a 28 gradi.(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 19:51:00 GMT)

Maltempo Toscana : frana nell’Aretino - isolate due abitazioni : A causa di una frana nel comune di Castelfranco Piandisco’ (Arezzo), probabilmente originata da piogge e neve, due abitazioni sono rimaste isolate. Il movimento franoso si è riversato su Casamora, una frazione che si trova nella collina sopra Piandisco’, isolando le case di via Campiano. Sul posto i vigili del fuoco (che stanno procedendo alla messa in sicurezza dell’area), il personale del comune di Castelfranco ...

Maltempo Toscana : fiume Elsa in piena nel comune di Manciano : Fino alla mezzanotte di oggi, martedì 6 marzo, è stata emessa criticità di colore giallo per rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore nella zona sud della provincia di Grosseto. Per questo motivo sono stati chiusi l’attraversamento sul fosso del Fiascone, quello del fiume Elsa in località Pian di Cirignano e Molino dell’Onteo, nel comune di Manciano, fino a quando non si ripristineranno le condizioni di sicurezza per la ...

Maltempo Toscana : prorogata la chiusura della sp 477 dell’Alpe di Casiglia : Ancora Maltempo in Toscana dove è stata prorogata la chiusura del Sp 477 Dell’Alpe di Casaglia a causa del pericolo di slavine. Lo rende noto la Città metropolitana di Firenze. Sarà riaperta, invece, la sp 74 Marradi-San Benedetto, sulla quale era stata interdetta la circolazione a causa della presenza di alberi ad alto fusto pericolosamente inclinati sulla strada per effetto della neve accumulatasi su di essi. La decisione di prorogare la ...