Maltempo Roma | disagi e traffico congestionato

Maltempo Emilia-Romagna : dal governo 9 - 5 milioni e stato di emergenza : In considerazione dell’ondata di Maltempo che ha investito tutte le province dell’Emilia-Romagna (eccetto Ferrara) tra il 2 febbraio e il 19 marzo 2018, il Consiglio dei ministri ha dichiarato lo stato di emergenza, stanziando da subito 9,5 milioni di euro: le risorse andranno a finanziare gli interventi più urgenti che si sono resi necessari in questi territori. “Ci eravamo mossi subito per essere al fianco delle comunità e ...

Maltempo - via alle lettere per il rimborso danni in Emilia Romagna : oltre 300mila euro ad attività : Sono in partenza da oggi le lettere di rimborso per i commercianti (negozi, ristoranti, piccoli artigiani) danneggiati, l’11 e 12 dicembre scorsi, dagli eventi alluvionali che hanno investito la frazione di Lentigione, nel comune di Brescello (Reggio Emilia), Colorno (Parma) e Campogalliano (Modena), con l’esondazione dei fiumi Enza, nella Bassa reggiana, e Parma, e gli allagamenti per la piena del Secchia, nel modenese. Concluse le ...

Maltempo : deliberato lo stato di emergenza per le province di Emilia Romagna e Marche : Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni, ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza delle ripetute e persistenti avversita’ atmosferiche verificatesi nel periodo dal 2 febbraio al 19 marzo 2018 nei territori di alcuni Comuni delle province di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna, di Forli’ Cesena e di Rimini, nei territori montani e collinari delle province di Piacenza e di ...

Maltempo Emilia Romagna : piano da 8 mln per i primi 177 interventi : Strade, frane e arginature, corsi d’acqua, servizi pubblici e assistenza alla popolazione. Via libera a 7 milioni e 881 euro per cantieri di messa in sicurezza e per interventi di ripristino di viabilita’ e infrastrutture pubbliche nei territori di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna e Forli’-Cesena, le sei province duramente colpite dall’8 al 12 dicembre 2017 dall’eccezionale ondata di Maltempo per cui, ...

Maltempo - Emilia-Romagna : piano da 5 - 2 milioni per il ripristino delle strade : Un piano da cinque milioni e 250.000 euro per la manutenzione straordinaria delle strade della Romagna – sia in pianura che in montagna – alla luce dei danni provocati alla rete viaria dal Maltempo degli scorsi mesi. A stilarlo e a mettere a disposizione le risorse e’ la Regione il cui presidente, Stefano Bonaccini ha presentato il dettaglio degli investimenti a Cesenatico in un incontro cui hanno preso parte, tra gli altri, ...

Maltempo - ancora emergenza buche a Roma : 50 auto in panne sulla Salaria : Nuova ondata di Maltempo, nuova emergenza buche per le strade di Roma. Sono circa 50 al momento le auto rimaste in panne per le buche che si sono aperte su via Salaria a Roma. Lo si apprende dalla polizia locale. C’è una lunga fila di macchine all’altezza della motorizzazione in direzione fuori Roma, molte di queste con le gomme bucate. Secondo quanto si e’ appreso, oggi alcune buche sulla Salaria erano state riparate. Sul ...

Maltempo Roma - si aprono buche sulla via Salaria : auto danneggiate : danneggiate almeno sette auto stasera su via Salaria a Roma, all’altezza del civico 716, per alcune grandi buche che si sono aperte sulla carreggiata. Sul posto la polizia locale. L'articolo Maltempo Roma, si aprono buche sulla via Salaria: auto danneggiate sembra essere il primo su Meteo Web.

Il Maltempo flagella il Centro Italia - Roma nel caos : venti oltre i 100 Km/h - più di 100 interventi dei Vvf : Giornata di forte Maltempo per il Centro Italia, territorio investito dalla perturbazione atlantica. La zona maggiormente colpita è stata quella di Roma, dove si sono registrati temporali e vento forte. La Capitale si è difatti trovata al Centro di un vertice ciclonico che ha colpito il Lazio dal mar Tirreno, portando venti oltre i 90-100 Km/h sui litorali. Ingenti i danni, sin dalla mattina di oggi, che hanno necessitato di più di un centinaio ...

Maltempo a Roma - la stazione metro Flaminio allagata : Disagi a Roma per il Maltempo. Completamente allagata la stazione metro Flaminio. Diverse strade sono state chiude al traffico. Un albero è caduto su un'auto sulla via del Mare ferendo lievemente una ...

Maltempo Roma : 125 interventi dei Vigili del Fuoco : A causa della pioggia incessante e del forte vento, dalle 8 di oggi sono stati effettuati dai Vigili del Fuoco in tutta la provincia di Roma 125 interventi per la caduta di alberi e rami o per tegole e cornicioni pericolanti. Cosi’ su Twitter i Vigili del Fuoco. L'articolo Maltempo Roma: 125 interventi dei Vigili del Fuoco sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Roma - antenna pericolante in centro : chiusa via della Minerva : Paura in pieno centro a Roma , dove a causa di un'antenna pericolante è stata chiusa via della Minerva , vicino al Pantheon. Un altro effetto del Maltempo che ha sferzato la Capitale per l'intera ...

Maltempo - strade allagate e alberi caduti a Roma. FOTO : Maltempo, strade allagate e alberi caduti a Roma. FOTO Disagi nella Capitale a causa delle piogge e delle raffiche di vento che hanno provocato crolli di rami sulle auto in sosta: una donna è rimasta lievemente ferita. Preoccupazione sul litorale per la mareggiata. Decine gli interventi dei vigili del fuoco. LE ...

Maltempo : mareggiata e alberi caduti sul litorale romano : Il litorale romano alle prese con il Maltempo e forti raffiche di vento. E di nuovo c’è preoccupazione tra i balneari di Ostia, Focene e Fregene sud per la mareggiata in corso che rischia di acuire i già gravi problemi legati all’erosione. Un pino è caduto in via Maiori a Fregene, tra via Porto Azzurro e via Sestri Levante, bloccando il transito sulla carreggiata, mentre nella zona dell’Isola Sacra si sono registrati problemi ...