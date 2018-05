Maltempo | massima allerta e allagamenti in Toscana | esonda il Segavene | evacuazioni in

meteoweb.eu

(Di martedì 8 maggio 2018)indove la pioggia di queste ore sta causando danni e disagi. Picchi di oltre 50 mm in tre ore hanno causato le inondazioni del pomeriggio. Lo riferisce il Bollettino emesso stasera dal Centro funzionale di monitoraggio meteo idrologico – idraulico della protezione civile della città metropolitana di Firenze. In particolare, fra i temporali sparsi che hanno causato disagi, bisogna annoverare il bacino del torrente Ema, nel Fiorentino, con un cumulato di 54 mm in tre ore alla stazione di misura di Poggio alla Croce, nel Chianti, località a monte del paese di San Polo rimasto allagato. Altro picco segnalato è quello nel bacino dell’Era con 52 mm in tre ore di pioggia registrati alla stazione di Molino d’Era, nei pressi di Volterra (Pisa). La previsione fatta dalla protezione civile è che “i forti temporali segnalati sui bacini dell’Ema ...