Maltempo in tutta Italia | esondazioni in Toscana e grandinate in Veneto Pioggia da nord

Maltempo Sardegna : situazione in miglioramento dell’Oristanese - scuole chiuse in quasi tutta la provincia : Dopo l’ondata di Maltempo che ha investito nelle scorse ore la provincia di Oristano, la situazione è ora in miglioramento. Osservati speciali il Rio Mogoro e i canali del Terralbese, come anche il Tirso. Questa mattina il Comune di Uras ha reso noto che si è proceduto a un “sopralluogo; il Rio Craccheras e il Rio Thamis sono tornati a livelli quasi normali. La portata del Rio Mogoro e’ regolare e attualmente non desta ...

Meteo in peggioramento - ponte del Primo Maggio col Maltempo su quasi tutta l'Italia : Il tempo sta gradualmente volgendo al peggio e questo weekend lungo grazie al ponte del Primo Maggio porterà su quasi tutta l'Italia temporali. Dopo le prime piogge nel fine settimana,...

Maltempo - pioggia e neve per tutta la settimana. Alitalia : «Ritardi ai voli da Fiumicino» : Da oggi a giovedì ben due perturbazioni atlantiche porteranno piogge e temporali soprattutto al Nordovest, sulle Alpi e sulle Prealpi dove tornerà la neve, anche copiosa e molto...

Meteo - torna il Maltempo su tutta l'Italia - : Dopo la finestra di sole e caldo della scorsa settimana, tornano le perturbazioni a Nord e al Centro. Cieli nuvolosi e neve sulle Alpi, rovesci su tutta la penisola. LE PREVISIONI

“Riaprite gli ombrelli”. Torna il Maltempo - ma non in tutta Italia : ecco dove. Nuova perturbazione dopo il weekend di Pasqua. Cosa ci aspetta nei prossimi giorni : Sole e temperature miti, almeno in gran parte del Paese, hanno contraddistinto la giornata di Pasquetta dopo giorni di vento e pioggia. dopo una Pasqua caratterizzata da tempo instabile, con qualche nuvolosità e precipitazioni occasionali, le previsioni di Pasquetta hanno fatto tirare un sospiro di sollievo agli amanti delle scampagnate e delle gite fuori porta. Lunedì 2 aprile si è infatti verificato un miglioramento deciso e diffuso ...

Finita la Pasqua - riaprite gli ombrelli : Maltempo in arrivo - ma non in tutta Italia : Il beltempo di Pasquetta è stata solo una parentesi. Prepariamoci a riaprire gli ombrelli. Una nuova perturbazione atlantica raggiungerà infatti le nostre regioni. Oggi - spiegano gli esperti del sito ...

Finita la Pasqua - riaprite gli ombrelli : Maltempo in arrivo - ma non in tutta Italia : Il beltempo di Pasquetta è stata solo una parentesi. Prepariamoci a riaprire gli ombrelli. Una nuova perturbazione atlantica raggiungerà infatti le nostre regioni. Oggi - spiegano gli...

Meteo : sole a Pasquetta in tutta Italia - ma da martedì tornano piogge e Maltempo : Il sole di Pasquetta da martedì 4 aprile sarà solo un ricordo. Da domani, infatti, un perturbazione di origine atlantica riporterà pioggia e freddo soprattutto al Nord e probabilmente le condizioni Meteo peggioreranno anche al Sud da giovedì in poi.Continua a leggere

Maltempo - codice giallo su tutta la Toscana per rischio idrogeologico : Provincia - Ancora pioggia e temporali su tutta la Toscana per la giornata di domani. La Sala operativa della Protezione civile ha emesso un codice giallo per rischio idrogeologico dalla mezzanotte di ...

Maltempo - dopo la neve arriva la pioggia in tutta Italia - : Nuvolosità e precipitazioni sparse su tutta la penisola fino a mercoledì 7 marzo, prima di un innalzamento delle temperature. Ecco il quadro della prossima settimana. LE PREVISIONI

Maltempo - dopo la neve arriva la pioggia in tutta Italia : Maltempo, dopo la neve arriva la pioggia in tutta Italia Nuvolosità e precipitazioni sparse su tutta la penisola fino a mercoledì 7 marzo, prima di un innalzamento delle temperature. Ecco il quadro della prossima settimana. LE PREVISIONI Parole chiave: ...

Meteo - il Maltempo insiste : settimana di pioggia in tutta Italia : La tregua è durata poco. Nella settimana tra il 5 e l'11 marzo una nuova ondata di maltempo colpirà l'Italia. Una serie di perturbazioni giungerà...

Maltempo Veneto : pioggia in tutta la regione - situazione meteo in miglioramento : In tutto il Veneto si registra pioggia debole dalla mattina: segnalato anche nevischio tra veronese e il bellunese. Non si registrano disagi alla viabilità stradale o alla circolazione dei treni. La situazione meteo tende al miglioramento nel tardo pomeriggio e nella serata. L'articolo Maltempo Veneto: pioggia in tutta la regione, situazione meteo in miglioramento sembra essere il primo su meteo Web.

Sipario su campagna - gran finali - con Maltempo - in tutta Italia : Roma, 2 mar. , askanews, Sipario a mezzanotte sulla campagna elettorale per le elezioni politiche 2018 e per le elezioni Regionali in Lazio e Lombardia. Domani giornata di silenzio pre- elettorale, ...