Maltempo | fulmine su una casa nel Sannio | donna ustionata

meteoweb.eu

: Maltempo, Sannio flagellato. Nel Fortore fulmine colpisce casa e auto ‘impantanata’ - NTR24 : Maltempo, Sannio flagellato. Nel Fortore fulmine colpisce casa e auto ‘impantanata’ - ottopagine : Maltempo. Casa colpita da un fulmine: incendio e donna ferita #Benevento - attilio_vg : Maltempo. Fulmine nel cielo di Benevento. Spettacolare fenomeno atmosferico. VIDEO. -

(Di martedì 8 maggio 2018) Grande paura nela causa del: un incendio è infatti divampato in un’abitazione colpita da un. La proprietaria è rimasta lievementenel tentativo di spegnere le fiamme. E’ successo nel primo pomeriggio a San Marco dei Cavoti, nel Beneventano, colpito da un violento temporale, con grandine, vento e pioggia incessante. Il, seguito da un fragoroso boato ha colpito unain via Principessa Maria di Piemonte, centrando il tetto. La scarica elettrica ha provocato l’incendio del piano mansardato e la proprietaria, spaventata e ferita, anche se lievemente, è stata messa in salvo dai vigili del fuoco del comando provinciale di Benevento. Si trova ora al pronto soccorso dell’ospedale “Rummo” di Benevento per le cure del caso ma le sue condizioni non destano preoccupazioni. Ingenti i danni in tutto il Fortore, colpito ...