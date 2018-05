Maltempo | emergenza nel Fiorentino | esonda l’Ema e devasta un’area del Chianti VIDEO

Maltempo Sardegna - assessore : terminata l’emergenza la prima valutazione dei danni : ”Siamo stati e continuiamo a essere in costante contatto con gli uomini di Enti e Agenzie regionali che da giorni stanno lavorando per ridurre e contenere le criticità dovute al Maltempo. Appena superata l’emergenza, l’Assessorato attiverà tutti gli uffici competenti di Argea Sardegna, e se necessario anche di altre Agenzie, per avviare una prima valutazione sul campo delle criticità causate alle aziende agricole sarde ...

Maltempo Sardegna - emergenza a Bosa : esonda il canale - acqua a mezzo metro : emergenza a Bosa, sulla costa centro-occidentale della Sardegna, per l’esondazione, nel pomeriggio, del canale che proviene dalle colline di Montresta. Tutto il centro della cittadina della Planargia e la zona di Terridi si sono allagati. L’acqua ha invaso molte abitazioni private e locali commerciali e in alcuni punti ha raggiunto il mezzo metro di altezza. Il sindaco Luigi Mastino sta coordinando in prima persona gli interventi di ...

Maltempo Abruzzo : a Crognaleto è emergenza idrogeologica : Il Maltempo in Abruzzo ha causato diversi danni. Strade provinciali per Alvi, Poggio Umbricchio, Macchia Vomano, Cervaro e San Giorgio compromesse da frane e smottamenti. Sotto osservazione Contrada di Vallocchio, per la quale si sta valutando l’eventuale evacuazione degli abitanti a causa della piena del vicinissimo fiume Vomano: le criticità già presenti nel territorio di Crognaleto, in provincia di Teramo, per eventi sismici e ...

Maltempo - ancora emergenza in Sardegna per frane e allagamenti : Maltempo, ancora emergenza in Sardegna per frane e allagamenti Le piogge non danno tregua sull’isola dove per il quinto giorno consecutivo resta l’allerta arancione. Particolarmente colpita la provincia di Oristano. Prevista qualche schiarita ma le condizioni meteo rimarranno instabili anche nelle prossime ore. ...

Maltempo - ancora emergenza in Sardegna per frane e allagamenti - : Le piogge non danno tregua sull'isola dove per il quinto giorno consecutivo resta l'allerta arancione. Particolarmente colpita la provincia di Oristano. Prevista qualche schiarita ma le condizioni ...

Maltempo - ancora emergenza in Sardegna : allagamenti e frane - strade chiuse a Oristano : ancora emergenza a causa del Maltempo in Sardegna dove fino alla mezzanotte di oggi, per il quinto giorno consecutivo, resta l’allerta di codice arancione, in particolare in provincia di Oristano, nel Sulcis-Iglesiente e in Planargia. Oggi è prevista qualche schiarita ma le condizioni meteo si mantengono instabili. Nell’Oristanese piena notte si è abbattuto un violento acquazzone, con conseguenti allagamenti, frane e aziende e ...

Maltempo Emilia-Romagna : dal governo 9 - 5 milioni e stato di emergenza : In considerazione dell’ondata di Maltempo che ha investito tutte le province dell’Emilia-Romagna (eccetto Ferrara) tra il 2 febbraio e il 19 marzo 2018, il Consiglio dei ministri ha dichiarato lo stato di emergenza, stanziando da subito 9,5 milioni di euro: le risorse andranno a finanziare gli interventi più urgenti che si sono resi necessari in questi territori. “Ci eravamo mossi subito per essere al fianco delle comunità e ...

Maltempo : deliberato lo stato di emergenza per le province di Emilia Romagna e Marche : Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni, ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza delle ripetute e persistenti avversita’ atmosferiche verificatesi nel periodo dal 2 febbraio al 19 marzo 2018 nei territori di alcuni Comuni delle province di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna, di Forli’ Cesena e di Rimini, nei territori montani e collinari delle province di Piacenza e di ...

Maltempo : il Cdm proroga lo stato di emergenza in Valle d’Aosta : Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni, ha deliberato la proroga, per una durata di 180 giorni, dello stato di emergenza gia’ dichiarato in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nei giorni dal 30 luglio all’8 agosto 2017 nel territorio dei Comuni di Antey-Saint-Andre’, di Bionaz, di Brissogne, di Brusson, di Courmayeur, di Morgex, di Ollomont, di Oyace, di ...

Maltempo - ancora emergenza buche a Roma : 50 auto in panne sulla Salaria : Nuova ondata di Maltempo, nuova emergenza buche per le strade di Roma. Sono circa 50 al momento le auto rimaste in panne per le buche che si sono aperte su via Salaria a Roma. Lo si apprende dalla polizia locale. C’è una lunga fila di macchine all’altezza della motorizzazione in direzione fuori Roma, molte di queste con le gomme bucate. Secondo quanto si e’ appreso, oggi alcune buche sulla Salaria erano state riparate. Sul ...

Maltempo - emergenza a Roma : 110 interventi dei Vigili del Fuoco - strada chiusa a San Cesareo : Dalle 8 alle 16 squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Roma stanno intervenendo dalla costa laziale fino alla parte interna della Provincia di Roma, effettuando circa 110 interventi, di cui il 80% per le piogge e il forte vento, il rimanente soccorso ordinario. Gli interventi di maggior rilievo sono dovuti alla caduta di alberi e rami, tegole, cornicioni, tettoie e pali di servizio pubblico. Una Squadra VVF del Comando di Roma è intervenuta ...

Maltempo. Picone (FDI) : alberi e rami caduti - è emergenza : “Lo stato delle alberature è in condizioni precarie, lo sanno tutti tranne il M5S che fino ad oggi non ha mosso un dito per garantire la sicurezza dei cittadini, messa ciclicamente in pericolo ad ogni ondata di maltempo”. Così in una nota Giovanni Picone, capogruppo di Fratelli d’Italia al Municipio XII. “Solo questa mattina registriamo rami caduti fino al centro della carreggiata lungo via Affogalasino e il crollo di una ...

Maltempo - gravi danni nelle Marche : la Regione chiede lo “stato d’emergenza” : Stato di emergenza per la Regione Marche. E’ quanto richiesto dal presidente Luca Ceriscioli oggi con una nota inviata al Capo dipartimento nazionale della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Angelo Borrelli per il perdurare delle avverse condizioni meteo che hanno interessato l’intero territorio. Notevoli danni hanno riguardato l’intero territorio regionale. Criticità che “a partire dal ...

Maltempo - emergenza a Maratea : “Situazione catastrofica dopo le mareggiate” : C’è grande preoccupazione a Maratea, in provincia di Potenza, per i danni provocati dalle mareggiate al porto ed alla costa e per l’incertezza dei collegamenti stradali a causa di frane e caduta massi. Oggi mare meno agitato nel Golfo di Policastro rispetto a ieri quando le onde si sono abbattute come una calamità sulla scogliera e sul molo nord del porticciolo turistico, danneggiando strutture ed imbarcazioni, alcune affondate. ...