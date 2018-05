Malagò a Mattarella | “speriamo di averla distratta e fatta sorridere”

calcioweb.eu

(Di martedì 8 maggio 2018) “Presidente speriamo dialmenoun po’ dai problemi di queste ore e disorridere”. Il presidente del Coni e commissario di Lega Serie A, Giovanni, si rivolge così al Capo dello Stato Sergionel corso del suo intervento in occasione della visita di Juventus e Milan al Quirinale alla vigilia della finale di Coppa Italia. “Siamo molto felici e orgogliosi di essere qui oggi nel rispetto di una tradizione che da diversi anni identifica la Coppa Italia come la coppa del presidente della Repubblica italiana -esordisce il numero uno dello sport italiano-. Questa identificazione è ancora più forte con il luogo dove si celebra, che è lo stadio Olimpico, che ricorda il luogo dove nel 1960 ci son stati gli storici giochi olimpici di Roma. Che sia una festa dello sport”. “Io so quanto lei presidentesia ...