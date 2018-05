Mad For Science | selezionati i 6 licei finalisti dell' edizione 2018

Infortunio Cristiano Ronaldo - ansia Real Madrid : finale Champions a rischio? : Infortunio Cristiano Ronaldo – Nella giornata di ieri si è disputato il Clasico, spettacolo nella gara tra Barcellona e Real Madrid, 2-2 il risultato finale. Ma a tenere banco per i Blancos sono le condizioni di Cristiano Ronaldo, il portoghese è uscito malconcio dalla partita. Il calciatore ha riportato un problema alla caviglia in occasione del gol dell’1-1 segnato su assist di Benzema. Un dolore fortissimo che ha costretto CR7 ad alzare ...

Probabili formazioni Barcellona – Real Madrid - 36^ Giornata Liga 6-05-18 : Domenica 6 Maggio alle ore 20.45, la Spagna e il mondo si ferma per “El Clasico” tra Barcellona e Real Madrid, che avrà come cornice il Camp Nou. Apparentemente, sembrerebbe una sfida dove entrambe le formazioni non hanno nulla da chiedere, dato che i padroni di casa hanno già conquistato la Liga, mentre gli ospiti punteranno tutto sulla finale di Kiev contro il Liverpool di sabato 26 Maggio. Ma questa gara, nonostante non ci ...

Probabili formazioni Atletico Madrid – Espanyol - 36^ Giornata Liga 6-05-18 : Penultimo appuntamento per l’Atletico Madrid al Wanda Metropolitano che, domenica pomeriggio alle 16.15, ospiterà l’Espanyol, ormai senza più obiettivi. I colchoneros sono riusciti ad approdare in finale di Europa League, sconfiggendo l’Arsenal grazie alla rete di Diego Costa. Per la formazione madrilena è la terza volta che raggiungono l’ultimo atto da quando la Coppa Uefa ha cambiato nome e ha sempre vinto; lo stesso ...

Formazioni Ufficiali Atletico Madrid-Arsenal - 03-05-2018 Semifinale di Ritorno Europa League : Europa League 2017-2018 Semifinale di Ritorno: Atletico Madrid-Arsenal, le Formazioni Ufficiali, Giovedì 3 Maggio, ore 21.05. Dopo l’1-1 dell’andata disputato in 10 per quasi tutto l’incontro l’Atletico Madrid attende l’Arsenal, in quella che si potrebbe tranquillamente definire una finale anticipata di Europa League. Ai Colchoneros di Diego Simeone (assente in panchina per squalifica), per staccare il ...