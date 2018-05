“Ma che fa!” Con l’abito bianco e il web la asfalta A 27 anni si presenta all’altare

Belgio - multato perché viaggiava a 696 km/h / “Ma ho solo un'Opel Astra” - e la foto diventa virale : Belgio, multato perché viaggiava a 696 km/h: “Ma ho solo un'Opel Astra”, la reazione dell'automobilista. E la foto diventa virale. L'errore non è stato però dell'autovelox...(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 20:42:00 GMT)

“Ma è disgustoso…”. Era entrato tutto dentro. Da un po’ le faceva male l’orecchio - così si decide ad andare dal medico. Quello che lo specialista tira fuori è da brivido vero : Il solo racconto di questa storia fa pensare al peggiore dei film horror, ma non è finzione. Purtroppo per questa ragazza si tratta di una storia reale. La storia di Katie Holley, una ragazza americana di 29 anni, è stata raccontata pochi giorni fa al magazine Self. tutto è nato quando ha cambiato casa, e nel nuovo appartamento un nuovo ‘inquilino’ le ha fatto visita nel sonno entrando nel suo orecchio sinistro. così, la giovane ha ...

“Ma che dici!”. L’Eredità - che gaffona! E anche Carlo Conti sbotta. Dopo l’ennesima gaffe anche il conduttore è costretto a intervenire - mentre in rete sono risate a non finire. Stavolta il granchio è davvero colossale : Al peggio non c’è mai fine e pure se ci si abitua non sarà mai completamente. Ne sa qualcosa Carlo Conti che durante l’ultima puntata de L’Eredità ha dovuto assistere ad alcuni strafalcioni storici. Di fronte alle telecamere non è semplice mantenere il giusto sangue freddo e delle volte si inciampa incredibilmente su delle banalità sulle quali, nella vita quotidiana, non avremmo alcun dubbio: epperò Stavolta è davvero troppo. sono piovute ...

“Ma che schifo!”. Grande Fratello - oltre ogni limite. Succede in camera da letto - vicino a posto di Aida Nizar. Una cosa del genere non si era mai vista : Dopo le accuse di trasmissione trash, di cattivo esempio e squallore morale ecco che gli inquilini del Grande Fratello si devono confrontare con un nuovo problema. Le critiche esterne stavolta non c’entrano, la problematica viene infatti proprio da dentro le mura del bunker di Cinecittà. A quanto pare infatti la casa viene vissuta in condizioni igieniche sanitarie da trincea ed è ogni giorno più sporca. E non a caso, i concorrenti del ...

“Ma è mostruoso”. Da un po’ di tempo ingrassava a dismisura e la sua pancia era sempre più gonfia. Va dal medico e scopre di doversi operare subito : “Pesava 60 kg - mai visto nulla di simile”. Quello che si annidava nella sua pancia è sconcertante : Se non fosse tutto stato documentato accuratamente, sarebbe veramente difficile credere a Quello che è accaduto a una 38enne americana del Connecticut. Tutto è iniziato nel novembre del 2017, quando il peso della donna è iniziato a salire vertiginosamente di quasi cinque chilogrammi a settimana. Il suo medico ha richiesto immediatamente una tomografia computerizzata (TC), e dopo aver capito l’entità della malattia ha contattato il ...

Pamela - anche la sindaca Raggi ai funerali - la madre : “Massacrata ma viva”/ Ora la famiglia vuole giustizia : Pamela Mastropietro, oggi funerali a Roma a 3 mesi dall'omicidio. Lutto cittadino a Macerata e nella capitale in occasione dell'ultimo saluto alla giovane 18enne uccisa da tre nigeriani(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 17:22:00 GMT)

“Ma quale reali - siete dei barboni”. Harry e Meghan nella bufera : tutta colpa degli inviti per il “Matrimonio dell’anno” che non sono davvero piaciuti a nessuno. La frase incriminata - il dietrofront (imbarazzante) di Buckingham Palace : Ci sarà spazio anche per i comuni mortali in quello che è stato già definito come il matrimonio dell’anno, la cerimonia che sancirà l’unione tra il principe Harry e la sua bella Meghan. Chiudere le porte ai sudditi britannici, da sempre appassionati delle vicende della famiglia reale, sarebbe d’altronde stata un scelta troppo anacronistica e antipatica per un evento che deve essere invece una festa per tutto il Regno ...

Direzione Pd - dieci persone al flash mob “Mai con il M5s” : “Flop? Siamo persone che lavorano - rappresentiamo la base” : Soltanto una decina di persone si è presentata al Nazareno per il flash mob “Mai con M5s”, con tanto di logo in giacca. Un flop, considerato lo scarso numero di partecipanti, che uno dei presenti ha così giustificato: “Noi Siamo gente che lavora, ma rappresentiamo la base”. Chi era presente, però, non si è fatto troppi scrupoli a benedire un possibile governo istituzionale con il centrodestra: “Per il bene del ...

“Mamma non risponde”. Tragedia nelle Marche. I fratellini escono di casa e citofonano alla vicina. Quando entrano nell’appartamento di Jennifer è choc puro : Una vera Tragedia, quella consumata al River Village di Porto Recanati. La notizia ha lasciato senza parole la cittadina della provincia di Macerata, nelle Marche. A chiamare i soccorritori è stato una vicina di casa che ha sentito i lamenti dei bambini, che si erano presentati davanti alla porta di casa. ”La mamma non risponde, ieri sera si è sentita male e ora non parla”, avrebbe detto la figlia maggiore alla vicina di casa, ...

“Sparisci!”. UeD : Maria De Filippi furiosa. Quello che è successo in studio ha lasciato tutti di sasso : “Mai vista una cosa simile”. Al colmo della rabbia Queen Mary esplode : ovazione del pubblico : Il trono classico dovrebbe essere arrivato alle sue ultime battute, ma invece le cose negli ultimi tempi sembrano complicarsi non poco. I protagonisti di Uomini e Donne si stanno distinguendo per comportamenti non propriamente consoni: infatti è infuriata una nuova polemica. In questa occasione a finire nell’occhio del ciclone, e si tratta di un vero e proprio scandalo, sono Giordano Mazzocchi e Luigi Mastroianni, rispettivamente ...

Movie Mag - Pippo Baudo : “Massimo Troisi l’ho scoperto io - è la persona che ricordo con più affetto” : “Ho conosciuto tanti attori e registi, ma chi ricordo con più affetto è Massimo Troisi. Sono stato tra gli scopritori della Smorfia e l’ho portato in TV: da allora mi ha lasciato un segno”. Parola di Pippo Baudo, ospite del Bari International Film Festival e protagonista del faccia a faccia con Federico Pontiggia nella prossima puntata di Movie Mag. Il magazine di Rai Movie è in onda il prossimo 2 maggio alle 23.20 e in replica, sempre di ...

Renzi stoppa il governo con M5s : “Ma pronti a scrivere le regole insieme - anche con la Lega” : Renzi stoppa il governo con M5s: “Ma pronti a scrivere le regole insieme, anche con la Lega” L’ex premier e segretario del Pd: “O M5s e Lega fanno il governo o scriviamo le regole insieme: legge elettorale e una riformacostituzionale per fare iniziale davvero la terza Repubblica”.Cade nel vuoto l’appello del leader grillino. Mentre Berlusconi […]

Le Iene a Fico : in nero una colf per la casa a Napoli? “Macché è un’amica” : Le Iene a Fico: in nero una colf per la casa a Napoli? “Macché è un’amica” Ai microfoni de Le Iene, il presidente della Camera incalzato su una questione potenzialmente imbarazzante Continua a leggere