L' ultima frontiera delle cybertruffe | Pec false per svuotare i conti correnti

(Di martedì 8 maggio 2018) Truffati per migliaia di euro da alcuni cybercriminali attraverso la loro posta certificata. A una donna è stata prelevata la somma di 49 mila euro con un falso bonifico. A un'altra donna in provincia di Milano, invece, non è andata meglio e sono stati usati le sue credenziali bancarie per compiere acquisti online.Il tutto avveniva attraverso una falsa pec creata dagli indati. "Giuseppe Tricarico, utilizzando un'identità rubata ad un altra vittima la ricontatta telefonicamente, spacciandosi per il funzionario della banca incaricato di gestire la pratica di chiusura del conto e riesce a farsi indicare i codici per operare su quel conto - raccontano gli inquirenti - All'esitotelefonate con la donna la convince che il suo conto è stato chiuso ma, in realtà, egli ha sostituito tutti i recapiti della donna con altri a lui riconducibili e poiché sul conto vi erano pochi euro, ha ...