Luigi Favoloso e Nina Moric stanno ancora insieme?

Grande Fratello 2018 - Luigi Favoloso : "Nina Moric? La voglio vedere - ci parlerò" (video) : prosegui la letturaGrande Fratello 2018, Luigi Favoloso: "Nina Moric? La voglio vedere, ci parlerò" (video) pubblicato su Gossipblog.it 08 maggio 2018 22:31.

Patrizia Bonetti si scontra con Mariana Falace e Luigi Favoloso al GF : Mariana Falace insultata da Patrizia Bonetti al GF 15: “Schifosa e disgustosa” Patrizia Bonetti è entrata questa sera nella Casa del Grande Fratello per confrontarsi con Mariana Falace e Luigi Favoloso. L’ex concorrente del GF 15 ha sbottato inizialmente contro la ragazza, obbligandola a non salutarla e a mettersi seduta. Patrizia ha poi affermato che è rimasta sorpresa per quanto scoperto una volta uscita dalla porta rossa, ...

GF 15 - Aida Nizar : la scommessa su Luigi Favoloso e Nina Moric : Grande Fratello 2018: Aida Nizar scommette su Luigi Favoloso e Nina Moric In attesa della nuova puntata condotta da Barbara d’Urso, il Grande Fratello ha chiuso i concorrenti nella camera da letto. Riuniti tutti nella stessa stanza, Aida e Luigi si sono ritrovati a parlare pacificamente dopo tutte le burrascose liti di questi ultimi giorni. […] L'articolo GF 15, Aida Nizar: la scommessa su Luigi Favoloso e Nina Moric proviene da ...

Grande Fratello 2018 - Luigi Favoloso minaccia l'abbandono : eliminato stasera? : Luigi Favoloso sarà eliminato stasera al Grande Fratello 2018? Visto come è andata la sua settimana, pensiamo che il pubblico abbia deciso di votare lui per l'eliminazione di questa settimana. Luigi è in nomination con Aida, Alberto e Simone: questi ultimi due non pensiamo abbiano rischiato di uscire, mentre con Aida può esserci stato un testa a testa nei primi giorni di televoto.... Negli ultimi probabilmente no. Se seguite insieme a noi le ...

Luigi Favoloso - il tatuaggio nazista : sconcerto al Grande Fratello : Qualche settimana prima di entrare nella casa del Grande Fratello, Luigi Favoloso si è fatto cancellare un tatuaggio che richiamava il nazismo , ricoprendolo con una bandiera della Siria. Tuttavia, la ...

Grande Fratello 2018 : Luigi propone l’hashtag #AdiosAida - ma su Twitter spopola #AdiosFavoloso : Aida Nizar Chi di social ferisce, di social perisce. Al Grande Fratello 2018 Luigi Favoloso continua a dare il peggio di sé, e dopo le nuove liti degli ultimi giorni, ieri sera è arrivato addirittura a chiedere agli utenti di Twitter di creare l’hashtag #AdiosAida. Peccato che la percezione di quel che accade nella Casa sia ben diversa da quella fuori (soprattutto quando si parla di web), e così ecco che nel giro di poco tempo nei trending ...

Gf - bufera su Luigi Favoloso per il tatuaggio nazista. La comunità ebraica protesta : L'esperienza al Gf Nip di Luigi Favoloso si sta facendo parecchio discussa e intricata.Dopo il pericoloso avvicinamento a Patrizia Bonetti e la seguente fine della relazione con Nina Moric, e dopo i duri attacchi ad Aida Nizar, Luigi è finito nel mirino del pubblico per un tatuaggio sull'avambraccio. Il motivo? Il settimanale Nuovo ha diffuso delle immagini esclusive che riprendono il concorrente del Gf prima di entrare nella Casa. L'ex ...

Grande Fratello - la bomba della sorella di Luigi Favoloso : 'Nina Moric? Vi dico come stanno le cose' : All'interno della casa del Grande Fratello 15 , Luigi Favoloso si è lasciato andare con Patrizia Bonetti . Si è lasciato talmente andare che Nina Moric lo ha scaricato di punto in bianco. Eppure, ...

Luigi Favoloso eliminato al GF? Il pubblico potrebbe salvarlo - il motivo : Luigi Favoloso rischia l’eliminazione al televoto, ma il pubblico del Grande Fratello potrebbe salvarlo Luigi Favoloso potrebbe lasciare il Grande Fratello questa sera. L’ex fidanzato di Nina Moric rischia di essere eliminato attraverso il televoto, che lo vede affrontare Aida Nizar, Alberto e Simone Coccia. Tutti e quattro sono riusciti ad attirare l’attenzione. In particolare, […] L'articolo Luigi Favoloso eliminato al ...