L' ottimismo di Di Maio si scontra con la centralità di Renzi e Berlusconi

Blastingnews

: RT @OmnibusLa7: Marcucci (PD): 'Di Maio ha detto bugie, io c'ero all'incontro con Fico, inspiegabile l'ottimismo del presidente della Camer… - dasar : RT @OmnibusLa7: Marcucci (PD): 'Di Maio ha detto bugie, io c'ero all'incontro con Fico, inspiegabile l'ottimismo del presidente della Camer… - LambiaseTiziana : RT @OmnibusLa7: Marcucci (PD): 'Di Maio ha detto bugie, io c'ero all'incontro con Fico, inspiegabile l'ottimismo del presidente della Camer… - lella_50 : RT @OmnibusLa7: Marcucci (PD): 'Di Maio ha detto bugie, io c'ero all'incontro con Fico, inspiegabile l'ottimismo del presidente della Camer… -

(Di martedì 8 maggio 2018) Il mandato esplorativo affidato al presidente della Camera Roberto Fico VIDEO per la formazione di una maggioranza di #Governo 5 Stelle – Pd ha dato “esito positivo”, nel senso che un dialogo tra le due forze politiche può essere avviato per giungere, in qualche modo, all’obiettivo. Die lo stesso “esploratore” Fico ci credono. Martina li incoraggia, sotto la spinta dei governisti del Pd. Mattarella, ispirato questa volta dall’adagio secondo cui “la fretta è cattiva consigliera”, ha concesso una settimana di tempo in più al Pd per dargli modo di convocare la direzione ed avere un suo definitivo pronunciamento sull’ipotesi di una “intesa contrattuale” con lo scalpitante Die il suo movimento. La temperie possibilista è alimentata da affollati settori della stampa che, nei talk show televisivi, distribuiscono accortamente le presenze giornalistiche più interessate ad ...