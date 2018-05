Loredana Lecciso Al Bano e Romina Power diventano nonni | ma lei Lo amerò per

Loredana Lecciso smentisce Al Bano e va 'contro' Romina e Jolanda : ecco perché Video : La scorsa settimana, Al Bano Carrisi ha rilasciato delle clamorose dichiarazioni [Video] al magazine Oggi parlando della fine della sua relazione con Loredana. Quest'ultima, dopo alcuni giorni di silenzio ha deciso di raccontare la sua verita' a Chi, il periodico di Alfonso Signorini che sara' in edicola col nuovo numero da mercoledì 9 maggio. L'ex soubrette ha smentito categoricamente il suo ex compagno e non si è risparmiata a lanciare delle ...

Loredana LECCISO/ “Al Bano lo amerò sempre - da tempo in crisi ma non abbiamo mai finto con i nostri figli" : LOREDANA LECCISO si confessa a Chi: “Al Bano lo amerò sempre, la nostra storia finita a Natale, non ci sposammo per via di alcuni problemi famigliari". Le parole dell'ex del cantante(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 17:15:00 GMT)

“Romina e la madre di Al Bano…”. Loredana Lecciso spara a zero : vengono fuori cose… : Nuovo capitolo del triangolo del momento. Stavolta ad alzare la voce è Loredana Lecciso, la donna che ha condiviso gli ultimi 15 anni con Al Bano che ora sembra tornato tra le braccia dell’ex moglie Romina Power. Lo ha fatto dalle colonne del settimanale Chi in cui ha deciso di raccontare tutta la sua verità. Senza sconti e senza peli sulla lingua. La Lecciso parla di Romina Power. “Quando ho conosciuto Al Bano, nel 1999, era molto ...

Loredana Lecciso amerò per sempre Al Bano : In un’esclusiva intervista-confessione sul numero di Chi in edicola da mercoledì, Loredana Lecciso parla per la prima volta dopo la fine della relazione con il cantante: “Non è vero che solo tre anni della nostra storia sono stati felici, Al Bano non avrebbe preso in giro me e il pubblico per 15 anni”. La Lecciso non risparmia frecciatine a Romina Power e rivela che la madre del suo ex non è mai stata ben disposta nei suoi ...

Loredana Lecciso/ “Al Bano lo amerò sempre - la nostra storia finita a Natale - non ci sposammo perché…" : Loredana Lecciso si confessa a Chi: “Al Bano lo amerò sempre, la nostra storia finita a Natale, non ci sposammo per via di alcuni problemi famigliari". Le parole dell'ex del cantante(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 13:47:00 GMT)

Tutta la verità di Loredana Lecciso sull'addio ad Al Bano : "È finita a Natale" : La storia d'amore tra Loredana Lecciso e Al Bano Carrisi è definitivamente finita e, dopo la verità del cantante di Cellino San Marco, arriva anche quella della showgirl.Intervistata dal settimanale Chi, Loredana Lecciso ha raccontato per la prima volta come sono andate le cose tra loro, cosa ha portato alla crisi e cosa spera per il futuro. "Ha dichiarato di non volermi più sentire, nemmeno al telefono? - dice alla rivista -. Qualcuno ci ...

Albano infanga Loredana Lecciso! La scottante rivelazione! : Albano Carrisi è molto riservato sulla sua vita privata. Inaspettatamente però il cantante pugliese, forse per difendersi dalle accuse, getta fango addosso a Loredana Lecciso! Sentite che cosa svela su di lei!-- Albano Carrisi non riesce a spegnere questo vortice mediatico che si è creato subito dopo la rottura avvenuta con Loredana Lecciso. L’ugola d’oro ha sempre cercato di tenere nascoste le sue vicende d’amore, ma nonostante cerchi di ...

Al Bano : «Con Loredana Lecciso amore finito 13 anni fa» - ma la sua dichiarazione fa scoppiare un giallo : La relazione tra Al Bano e Loredana Lecciso sembra ormai essere finita, ma ci sono nuovi dubbi in merito alle recenti dichiarazioni del cantante di Cellino. Al Bano ha infatti detto a Oggi che la ...

Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso/ "Non volevo una moglie showgirl" : per Barbara D'Urso qualcosa non torna : Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso, il loro amore è durato solo tre anni: la crisi dopo la partecipazione a L'Isola dei famosi anche se la coppia è rimasta insieme per amore dei figli.(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 18:40:00 GMT)

AL BANO CARRISI E Loredana LECCISO/ “Tra noi esistevano nature e aspettative inconciliabili" : Al BANO CARRISI e LOREDANA LECCISO, il loro amore è durato solo tre anni: la crisi dopo la partecipazione a L'Isola dei famosi anche se la coppia è rimasta insieme per amore dei figli.(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 11:22:00 GMT)

Al Bano : ‘Con Loredana Lecciso non siamo più una coppia dal 2005’ : All’improvviso la rivelazione, la vera conclusione della relazione tra Al Bano e Loredana Lecciso non è recente ma risale a tanti anni fa: “Dal 2005 il nostro rapporto non è più stato quello di una coppia”. Il cantante pugliese ha infatti svelato al settimanale Oggi che quella che sembrava la rottura definitiva con la madre dei suoi ultimi due figli (e che è parsa pure un po’ burrascosa nei toni), in realtà non è stata ...

Lo sfogo di Al Bano : "Con Loredana Lecciso l'amore è finito 13 anni fa" : E' un Al Bano senza filtri quello che ritroviamo in un'intervista rilasciata al settimanale Oggi. La diatriba fra il cantante di Cellino San marco, Loredana Lecciso e Romina Power non trova pace e le ultime dichiarazioni al vetriolo ne sono la conferma. Ricordiamo, per fare il punto della situazione: il rapporto di Al Bano e Loredana è durata la bellezza di 18 anni, dalla quale sono nati 2 figli: Jasmine di 17 anni e AlBano Jr. (chiamato ...

AL BANO E ROMINA POWER TORNANO INSIEME?/ "Con Loredana Lecciso? Insieme solo per tutelare i nostri figli" : Al BANO e ROMINA POWER TORNANO Insieme ma solo come nonni. I due cantanti in attesa della nascita del figlio di Cristel. Intanto Loredana Lecciso rimane in disparte(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 22:40:00 GMT)

Al Bano e Romina Power tornano insieme?/ "Con Loredana Lecciso finita dal 2005 - insieme solo per i figli" : Al Bano e Romina Power tornano insieme ma solo come nonni. I due cantanti in attesa della nascita del figlio di Cristel. Intanto Loredana Lecciso rimane in disparte(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 21:30:00 GMT)