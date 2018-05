L' opzione rosa per il governo di tregua

ilgiornale

(Di martedì 8 maggio 2018) Unneutrale e con un premier inattaccabile. Una personalità in grado reggere il timone del Paese fino a dicembre, è l'auspicio di Sergio Mattarella, evitando di affondare tra i flutti delle tempeste parlamentari scatenate dalle opposte fazioni. Missione che appare quasi impossibile.Il nome verrà ufficializzato dal capo dello Stato oggi o domani ma il suo profilo è già stato dipinto in modo preciso nel discorso tenuto ieri al Quirinale.Non sarà un politico questo è evidente. E certamente è escluso che possa trattarsi di una personalità che abbia militato anche se soltanto in passato in un partito. Non solo. Il prossimo presidente del Consiglio dato alla luce da Mattarella deve anche essere qualcuno che garantisca di non scendere in politica in futuro e soprattutto che non si candidi alle prossime elezioni. Senza contare che deve essere disposto ad un sacrificio visto che si ...