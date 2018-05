Lo sfogo coi vecchi amici dc | Sergio è incavolato nero

ilgiornale

(Di martedì 8 maggio 2018) Sono le 10 del mattino di ieri e in una Piazza Montecitorio deserta, mentre sul Colle si addensano le nubi di una crisi di governo senza soluzione, incontri Pierluigi Castagnetti, uno dei grandidel presidente Mattarella, nonché assiduo frequentatore del Palazzo del Quirinale. "Ieri sera ho parlato con il presidente - racconta - e l'ho trovato. Non l'ho mai visto così arrabbiato. Si lamenta perché la situazione non si è mossa di un millimetro. Tutti cristallizzati sulle loro posizioni. Qualcuno gli ha annunciato che Salvini e Berlusconi avrebbero rotto questa notte, e invece, a quanto pare, no. Né credo che si andrà a Marta Cartabia, della Consulta, per il governo di tregua. Pure la Severino, la vedo difficile come premier. Lui mi sembra orientato pure sul presidente del Senato, Casellati. È una carica istituzionale. Solo che i 5stelle, anche se l'hanno votata al ...