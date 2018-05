L' incertezza politica può frenare gli investimenti Il rialzo del' Iva si può

Cds Italia ai massimi da due settimane : pesa incertezza politica : I contratti default swap Italiani sono saliti a 91 punti base, i massimi in più di due settimane. A pesare l'incertezza politica dopo il no di Lega e M5S ad un governo neutrale e la possibilità sempre più concreta di un voto anticipato forse a luglio o in autunno. Ricevi aggiornamenti su Debito pubblico Lasciaci la tua ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari di fronte all'incertezza politica (8 maggio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI affronta l'incertezza politica ITALIANA. Non mancano dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 04:18:00 GMT)

Piazza Affari snobba incertezza politica e chiude in rialzo - +0 - 86% : Piazza Affari chiude tonica la prima seduta della settimana assieme alle altre borse europee, nonostante le incertezze della politica e la difficoltà a formare un governo, fra un possibile esecutivo di 'tregua' e un nuovo voto a luglio . La Piazza milanese consolida i massimi dal 2009 segnati nelle scorse sedute e il Ftse ...

Capobianco di Conflavoro PMI : 'L'incertezza politica vanifica la poca crescita' : Rispetto al periodo pre-crisi, primo trimestre 2008, l'economia italiana registra ancora una perdita del 5,5%. Quanto al mercato del lavoro dopo la battuta d'arresto osservata a fine 2017, a marzo la ...

La Ue avverte l'Italia : Pil e conti a rischio per l'incertezza politica : ... l'incertezza politica è diventata più pronunciata e, se prolungata, potrebbe rendere i mercati più volatili e avere effetti sulla fiducia nell'economia e sui premi di rischio'. In gioco, dunque, non ...

Ue : "Italia ultima per crescita. Rischi per incertezza politica" : Previsioni economiche di primavera della Commissione europea: Pil a 1,5% nel 2018, in calo disoccupazione e debito pubblico. "Assenza di governo può agitare mercati"

La Ue : «Italia ultima per crescita - rischi dalla prolungata incertezza politica» Moscovici : «Da Roma sforzi pari a zero» : L’Italia resta fanalino di coda d’Europa per la crescita, la più bassa dei 28 Paesi assieme a quella del Regno Unito. Per entrambi i Paesi il pil 2018 crescerà di 1,5%, per poi rallentare a 1,2% nel 2019

Ue : "Crescita Italia a rischio per incertezza politica" : Gli stimoli di bilancio prociclici negli Usa dovrebbero spingere la crescita nel breve termine, ma si prevede che aumentino i rischi di un surriscaldamento dell'economia e la possibilità che i tassi ...

Commissione Ue : in Italia "l'incertezza politica prolungata può agitare i mercati" : Previsioni economiche di primavera della Commissione Ue: l'economia Italiana continuerà a crescere dell'1,5% quest'anno, ma calerà nel 2019. Il nostro Paese resta fanalino di coda per la crescita, insieme alla Gran Bretagna. Deficit: per la prima volta tutti i paesi Ue sotto il 3%

La Ue : «Italia ultima per crescita - rischi dalla prolungata incertezza politica» : Grazie all’aumento della partecipazione, la disoccupazione scende a 10,8% nel 2018 e 10,6% nel 2019. Lo scrive la Commissione Ue nelle previsioni economiche di primavera. Allarme sull’incertezza politica più pronunciata: Italia rischia

Governo - l'Ue bacchetta l'Italia : "A rischio per l'incertezza politica" "Crescita si ridurrà all'1 - 2 nel 2019" : L'incertezza politica in Italia "e' diventata piu' pronunciata" e questo "potrebbe rendere i mercati piu' volatili e mettere a rischio il sentimento economico e i premi di rischio". E' quanto si legge nelle previsioni di primavera della Commissione europea. Segui su affaritaliani.it

Ue - crescita Italia in calo all'1 - 2% nel 2019. Rischi per incertezza politica prolungata : Dopo «l'accelerazione» della crescita nel 2017, l'economia Italiana «continuerà a crescere allo stesso passo dell'1,5% quest'anno, sostenuta...

Ue : «Italia ultima per crescita - preoccupa l’incertezza politica prolungata» : Grazie all’aumento della partecipazione, la disoccupazione scende a 10,8% nel 2018 e 10,6% nel 2019. Lo scrive la Commissione Ue nelle previsioni economiche di primavera. Allarme sull’incertezza politica più pronunciata: Italia rischia

Allarme Ue : “La prolungata incertezza politica italiana mette a rischio l’economia” : Migliorano le previsioni di crescita, che - pur vedendo l’Italia in coda alla classifica europea - nel 2018 dovrebbe rimanere allo stesso livello del 2017 (1,5% del Pil). Diminuisce la disoccupazione (da 11,2% dello scorso anno a 10,8%) e anche il percorso del debito è in lieve calo (nel 2019 scenderà sotto quota 130%). Ma il protrarsi dello stallo...