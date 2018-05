optimaitalia

: L’hotel in cui alloggia Vasco Rossi a Rimini assediato dai fan: video dell’incontro col rocker… - OptiMagazine : L’hotel in cui alloggia Vasco Rossi a Rimini assediato dai fan: video dell’incontro col rocker… - johncat74 : Mi è piaciuto un video di @YouTube: - simeone92 : Mi è piaciuto un video di @YouTube: -

(Di martedì 8 maggio 2018) Preso d'assalto l'hotel scelto daperre in città durante le prove delNonStop Live 2018, il nuovo tour negli stadi che porterà il rocker di Zocca in giro per l'Italia dal primo giugno (data zero a Lignano Sabbiadoro il 27 maggio).Da qualche giorno ormai, dopo aver lavorato allo show in studio a Los Angeles insieme alla band e al direttore musicale Vince Pastano,è tornato in Italia per le prove vere e proprie, che si stanno svolgendo al Rockisland, il locale della Riviera scelto per mettere a punto lo spettacolo insieme al gruppo.In questi giorni il rockeral Grand Hotel, che si trova sul lungomare della città a Marina Centro:ha scelto il celebre e lussuoso albergo a 5 stelle ricordato in "Amarcord" di Fellini ("Le sere d'estate il Grand-Hotel diventava Istanbul, Bagdad, Hollywood") per il suo soggiorno e le sue ...